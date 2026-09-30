Konut krizinin sembolü oldu... İspanya’da Maricarmen isyanı

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Avrupa’da giderek büyüyen konut ve kira krizi İspanya’da patladı. Ülkede yükselen kiralar ve konut arzının yetersizliği ev sahibi olmayı giderek zorlaştırırken, 70 yılı aşkın süredir aynı evde yaşayan 87 yaşındaki Maria del Carmen Abascal’ın (Maricarmen) zorla tahliye edilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Günlerdir süren protestoların sonunda Abascal’ın evine dönmesinin yolu açılırken, hükümet de konut krizine karşı yeni önlemler üzerinde anlaşmaya vardı.

‘LÜTFEN MÜCADELE EDİN’

İspanya’nın Retiro semtinde yer alan ve Maricarmen’in 1956 yılından bu yana yaşadığı ev, 2018 yılında yatırım şirketi Urbagestion tarafından satın alındı. Şirket daha sonra aylık 500 euro kira ödeyen Maricarmen’den 2 bin 650 euro talep etti, ardından bu rakamı bin 650 euroya indirmeyi teklif etti. Ancak aylık bin 350 euro emekli maaşı alan ve yüzde 50 engelli olan Maricarmen sözkonusu tutarı karşılayamadı. 87 yaşındaki kadın, 23 Eylül’de binadan sedyeyle çıkarılarak hastaneye götürüldü. Maricarmen, iki gün sonra yayımladığı mesajda, “Evimi savunmayı başaramadım ama başkaları kendilerine ait olanı savunmayı öğrensin. Lütfen mücadele edin” dedi.

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SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Maricarmen’in infial yaratan tahliyesinin ardından ülke genelinde protestolar başladı. Madrid’de cumartesi günü yaklaşık 30 bin kişi, artan kiraları ve zorla tahliyeleri protesto etmek için yürürken “Konut yaşamak içindir” ve “Bir Maricarmen daha olmasın” sloganları attı. Ellerindeki ev anahtarlarını sallayan ve meşaleler yakan protestocular, yürüyüşün ardından Sol Meydanı’na çadırlar kurdu. İlk gün yaklaşık 10 çadırla başlayan kamp, diğer aktivistlerin de katılımıyla 300’ü aşkın çadıra ulaştı. “Ya rant düzeni çöker ya hükümet” sloganıyla hareket eden protestocular, “kiracılara güvence sağlayacak düzenleme” talep etti.

ARTIK EVİNE DÖNEBİLECEK

Günlerdir süren gerilimin ardından protestocuların beklediği ilk ‘zafer’ ilanı Maricarmen’den geldi. Ev sahibi şirket Urbagestion ile önceki gün yapılan anlaşma ile yaşlı kadının eski kirasına yakın bir bedelle sekiz yıllık yeni bir sözleşme imzalayarak evine dönebileceği belirtildi. Avukatı Beatriz Duro ise anlaşmayı “toplumsal seferberliğin sonucu” olarak nitelendirdi.

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HÜKÜMET ADIM ATTI

Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki azınlık sol koalisyon hükümeti de dün yeni konut önlemleri konusunda anlaşmaya vardı. Sağlık Bakanı Monica Garcia, yasanın 2030 yılına kadar tahliye yasağı, kısa süreli kiralamalara yönelik daha sıkı kurallar ve mevcut kira sözleşmelerinin süresinin iki yıl uzatılmasını içerdiğini açıkladı.



İspanya Merkez Bankası’na göre ülkede yaklaşık 700 bin konutluk açık bulunurken, konut fiyatları ise yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artmış durumda. Ülkede kirada oturanların da 2025 yılında maaşlarının ortalama yüzde 50’sini kiraya ayırdığı belirtiliyor.