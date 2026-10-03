Konut krizi İspanya’yı erken seçime götürüyor

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Bakanlar Kurulu’nda 29 Eylül’de kabul edilen ve konut krizine karşı önlemleri içeren iki kararname, ana muhalefetteki sağcı Halk Partisi (PP), aşırı sağcı Vox ve Katalonya İçin Birlik (Junts) partilerinin oylarıyla reddedildi. Oylamada, ilk kararnameye 350 milletvekilinden 178’i ‘hayır’, 172’si ‘evet’ oyu kullanırken, ikinci kararnameye ise 184 ‘hayır’, 166 ‘evet’ çıktı. İlk kararname 31 Aralık 2028’den önce sona erecek kira sözleşmelerinin iki yıl uzatılması ve evden zorunlu tahliyelerin 2030’a kadar durdurulmasını içeriyordu. İkinci kararnamede ise kira sözleşmelerinin, tüketici endeksine göre yapılacak kira artışlarıyla otomatik olarak yenilenmesini ve bunu kabul etmeyen ev sahibinin kiracıya tazminat ödemesini içeriyordu.

Öte yandan hükümete mecliste dışarıdan destek veren Junts’un da karşı cephede yer alması, Başbakan Pedro Sanchez’in azınlık hükümetini karıştırdı. Sanchez’in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi’nden (PSOE) üst düzey isimlerin, “mevcut durumda erken seçimin kaçınılmaz olduğunu” savunduğu belirtildi. İspanyol basınında ise sandık için 29 Kasım tarihinin konuşulduğu öne sürüldü.