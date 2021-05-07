Kontrolden çıkan ve dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi

Dünyayı alarma geçiren ve kontrolden çıkan Çin'in yörüngedeki Long March 5B roketinin ilk görüntüsü gökbilimciler tarafından yayınlandı. Dünyadan 700 km uzakta olan roketin görüntüsünü 'Elena' robotik teleskopuyla görüntülemeyi başaran İtalyan gökbilimci Gianluca Masi, “Gökyüzü inanılmaz derecede parlaktı. Bu koşullar görüntülemeyi oldukça zor bir hale getirdi. Fakat robotik teleskopumuz sayesinde roketi görüntülemek başarılı oldu. Bu robotik tesisimizin gökyüzündeki nesneleri izleme konusundaki inanılmaz yeteneklerini gösteren bir olay.”diye konuştu.

8-10 MAYIS'TA YERYÜZÜNE DÜŞECEK

Çin'in uzay istasyonunun ana modülünü taşıyan Long March 5B roketi 29 Nisan'da Hainan adasından başarıyla kalkış yapmış, uzayda roket modülden ayrılarak kontrolden çıkmıştı. Saatte 27 bin 600 kilometre hızla dünyanın etrafından dönen roketin atmosferden geçerek hafta sonu dünyaya düşeceği tahmin ediliyor. Roketin 8-10 Mayıs arasında yeryüzüne düşmesinin beklendiği açıklandı.

DÜŞMESİ MUHTEMEL YERLER ARASINDA TÜRKİYE DE VAR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Mike Howard, Çin’in 29 Nisan’da ulusal uzay istasyonunun çekirdek modülünü fırlatırken kullandığı Long Marck 5B tipi roketin kontrolden çıktığını ve hafta sonu yeryüzüne düşmesinin beklendiğini açıklamıştı. Howard, roketin dünyanın hangi noktasına düşeceğinin çarpmaya ancak birkaç saat kala tahmin edilebileceğini söylemişti. 22 tonluk roketin bazı kısımlarının kontrolden çıktıktan sonra atmosferde yandığı fakat bazı parçalarının yerleşim alanlarına düşme olasılığı olduğu belirtildi.

İrtifa kaybeden ve saatte 27 bin km hızla yörüngede ‘dolaşan’ roketin düşme olasılığı bulunan ülkeler arasında Türkiye de var. Roketin tam olarak hangi noktada yeryüzüne çarpacağı şu anda bilinmese de 41 derece kuzey ve 41 derece güney paralelleri arasındaki bir noktaya düşeceği belirtildi. Söz konusu enlemler arasında İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra New York, Sydney, Pekin, Madrid gibi şehirler de bulunuyor. Uzmanlar roketin bir yerleşim birimine düşme ihtimalinden söz ederken bir yandan da bunun çok düşük bir olasılık olduğunu ve herhangi bir hasar beklemediklerini söylüyor.

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