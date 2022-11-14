Kontrolden çıkan Tesla dehşet saçtı

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Çin’in Chaozhou kentinde yaşanan kaza akıllar durgunluk verdi. Tesla Y model elektrikli aracın frenleri tutmayınca sürücü önüne geleni ezdi ve duvara çarparak durabildi. 55 yaşındaki Çinli sürücü ilk ifadesinde fren pedalının çalışmadığını ve kontrolü kaybettiğini söyledi. Firmadan gelen açıklama ise hayret vericiydi.

İKİ KİŞİ EZİLEREK CAN VERDİ

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın Çin’de ürettiği Y Model araçların kaza haberlerine bir yenisi daha eklendi. 55 yaşındaki Çinli sürücü frenleri tutmayan araç ile kalabalığın arasına dalarak iki kişiyi öldürdü, üç kişi ise yaralandı.

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Olay, 5 Kasım'da Hong Kong'un hemen kuzeydoğusunda bulunan Chaozhou şehrinde meydana geldi. Sosyal medyadaki görüntülerde aracın kontrolsüz bir şekilde ilerlerken bir bisikletli ve yayayı ezdiği görülüyor.

TESLA İNCELEMELERİ SÜRDÜRECEK

Olayla ilgili soruşturma başlatan Tesla kazaya dair görüntüleri incelemeye aldı. Firmadan yapılan ilk açıklamada görüntülerde fren lambalarının yanmadığının net bir şekilde görüldüğü söyleniyor.

Konuyu teknik incelemeye alan Tesla ekibi sürücünün fren pedalına basmama ihtimalini göz önünde tutarak tüm verileri kontrol edip Çin polisi ile paylaşacağını kaydetti.

DAHA ÖNCE DE AYNI MODELDE KAZALAR YAŞANMIŞTI

Geçen aylarda benzer kazalar ise Çin’in Nanchong şehrinde görülmüştü. Çin’de üretilen Tesla Y model araçlarda kendi kendine hızlanmaya bağlı kazalar üretici firmayı harekete geçirmiş ve sürücülerden depolanan sürüş verilerinin kamuoyu ile paylaşılmasına kadar gitmişti. Nanchong’daki kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.