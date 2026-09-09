Kontrol İsrail’de iddiasından sonra... Aşil Kalkanı Atina’yı karıştırdı

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Yunanistan’da İsrail’den yaklaşık 3 milyar Euro’ya satın alınan “Aşil Kalkanı” hava savunma sisteminin kontrolünün kimde olacağı tartışması ülkeyi ayağa kaldırdı. İsrail Füze Savunma Örgütü Başkanı Moşe Patel’in Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, sistemin kontrolüne ilişkin kaynak kodunun Yunanistan’a verilmeyeceğini açıklaması ülkede siyasi fırtına kopardı. Siyasi partilerden peşpeşe açıklamalar yağdı.

DENDİAS’A YÜKLENDİLER

Patel’in, kaynak kodunun anlaşmadaki kullanım lisansına dahil edilmediğini ve Yunanistan’ın erişimine açık olmadığını söylemesi, Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın daha önceki sözleriyle çelişince tartışma büyüdü. Muhalif basın, kaynak kodu olmadan Yunanistan’ın sistemin yapısına ve geliştirilmesine müdahale edemeyeceğini ve ülkenin en yakın müttefikleri karşısında dahi “rehine” konumuna düşebileceğini söyleyen Dendias’ı kamuoyunu yanıltmakla suçladı.

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MUHALEFET TOPA TUTTU

Ana muhalefet partisi EL.A.S., hükümetin İsrailli yetkiliyi yalanlamasını isteyerek, aksi halde Aşil Kalkanı’nın bu şartlarla satın alınmasının Yunanistan’ı, Dendias’ın kendi ifadesiyle, “rehine” konumuna getireceğini belirtti.

PASOK-KINAL milletvekili Mihalis Katrinis de Dendias’ın daha önce “kaynak koduna erişim olmazsa tedarik gerçekleşmez” yönündeki sözlerini hatırlattı. Katrinis, hükümetin anlaşmanın şartlarını yalnızca muhalefete değil, 3 milyar Euro’luk faturayı ödeyecek Yunan vergi mükelleflerine de açıklamak zorunda olduğunu söyledi.

Yeni Sol milletvekilleri ise Savunma Bakanlığı’na soru önergesi vererek ilgili belgelerin açıklanmasını istedi. Önergede Atina’nın silah sistemleri satın aldığı İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığı ve komşu ülkelere saldırdığına dikkat çekilirken, hükümetten, Yunanistan’ın komuta ve kontrol sisteminin kaynak koduna erişip erişemeyeceğinin ve sistemi değiştirme, güncelleme ve kontrol etme hakkının bulunup bulunmadığının açıklanması talep edildi.

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GAZETE METNİ GÜNCELLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Kathimerini, internet sitesindeki röportajı güncelledi. Gazete, İsrail Savunma Bakanlığı’ndan gelen yeni bilgiler doğrultusunda metne, İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin Yunan Silahlı Kuvvetleri ile teknik bilgi paylaşımını ve yazılım ile teknolojinin ortak kullanımını sürdüreceği, işbirliğinin silah sistemlerinin ortak üretimine katılacak. Yunan şirketlerini de kapsayacağı yönünde ifadeler ekledi.

WASHINGTON DETAYI

Patel’in röportajındaki bir başka dikkat çekici ayrıntı ise Aşil Kalkanı’nın kritik füze sistemlerinden Davud’un Sapanı ile ilgili oldu. Patel, sistemin diğer ülkelerin veya NATO’nun hava savunma sistemleriyle entegre edilebilmesi için ABD hükümetinin onayının gerektiğini söyledi.