Bıçaklandığını sandı kanser çıktı! Sadece 4 saatte hayatı altüst oldu...

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İngiltere'de yaşayan 30 yaşındaki Errin Shaw, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen müzik festivali TRNSMT'e gidip biraz eğlenmek istemişti. Ancak konserin tam ortasında başlayan ağrı sonrası kendini bir anda hastanede buldu ve sadece 4 saat sonra kanser teşhisi aldı.

İLK ÖNCE KALP KRİZİ SANDI, SONRA BIÇAKLANDIĞINI DÜŞÜNDÜ

Kocası Graeme ile festivalde sahne alan Snow Patrol müzik grubunu dinleyen Errin bir an göğsünde keskin bir ağrı hissetti.

Korkunç ağrı ile hareket edemez duruma gelen kadın, ilk başta kalp krizi geçirdiğini, daha sonra da bıçaklandığını düşündü. Hatta kocasına dönüp 'bıçaklandım mı?' diye sordu.

SADECE 4 SAAT SONRA KANSER TEŞHİSİ ALDI

Graeme annesini aradı ve karısını alıp acilen Glasgow Kraliyet hastanesine götürdü. Hastanede yapılan bir dizi tektik sonrası genç kadının göğsündeki ağrının sebebi belli oldu.

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Errin ağrıyı hissetmesinden sadece 4 saat sonra bağışıklık sistemini etkileyen nadir bir kanser türü olan 'Grey Zone lenfoması' teşhisi aldı.



3-4 gün hastanede tutulan kadın buradan direkt Beatson Kanser Merkezi'ne gönderildi. 2 hafta boyunca zorlu bir e-poch kemoterapisi alan kadın, sekiz aylık bir süre boyunca bu tedaviyi 5 kez tekrarladı.

Eylül ayında kanser teşhisi alan ve doktorların 'yılbaşını göremezsin' dediği Errin kendini ölüme hazırlarken Haziran ayında hiç beklemediği bir telefon aldı.Telefonun karşı tarafındaki kişi Beatson hastanesinden bir hemşireydi.



"Ne zaman hastaneden bir telefon alsam çantamı toplayım oraya gitmem gerektiğini bilirim" diyen Errin sürpriz konuşmayı şu sözlerle anlattı;

"Arayan hemşirem Michelle'di. Bana PET sonuçlarımın temiz çıktığını ve hastalıktan kurtulduğumu belirterek, 'Size bu haberi vermek için Pazartesi günkü randevunuza kadar bekleyemem. Tam üç kez kontrol etmek zorunda kaldık. Sonuçlarınızın temiz olduğuna inanamıyoruz' dedi"



KANSER HASTALARI İÇİN BAĞIŞ TOPLUYOR

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Sayılı günleri kaldığını düşünürken kanserden kurtulduğunu öğrenen Errin, hayatın kendisine verdiği ikinci şansı, kendisi gibi bu hastalığa yakalanan insanlara yardım ederek geçirmeyi planlıyor.

Hastalıktan kurtulmasının şerefine 'Gingie Ball' adlı bir etkinlik düzenleyen genç kadın kanser hastaları için 5.375 sterlin bağış topladı.

TEK BELİRTİSİ KAŞINTIYDI

Lenfoma (Lenf kanseri) en basit haliyle vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesi olarak tanımlanıyor.

Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler lenf bezleridir. Hastalığın belirtileri arasında büyüyen ve çoğalan lenf bezleri, ateş, gece terlemesi, yorgunluk, solunum zorlukları, şişkinlik ve açıklanamayan kilo kaybı var.

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Errin ise teşhis almadan önce tek sorununun 'kaşıntılı bir cilt' olduğunu belirtiyor.