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Konser faciasında flaş gelişme: Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası

#Travis Scott#Drake#Astroworld Müzik Festivali
Konser faciasında flaş gelişme: Travis Scott ve Drakee 1 milyon dolarlık tazminat davası

ABD'de düzenlenen Astroworld müzik festivalinde Travis Scott konseri sırasında yaşanan izdihamda insanlar ezildi. Olaylar sırasında 300'den fazla kişinin yaralandığı ve 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan korkunç anların yankısı devam ederken korkunç facianın sorumlusu aranıyor... Son dakika haberine göre Travis Scott ve Drake'e tazminat davası açıldı.

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ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nde çıkan izdihamda 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve yüzlerce kişinin yaralanması nedeniyle şarkıcılar Travis Scott ve Drake'e tazminat davası açıldı.

BBC'de yer alan habere göre, konserde yaralanan bir kişi, Scott ve Drake'i kalabalığı kışkırtmakla suçlayarak 1 milyon dolar tazminat istedi.

23 yaşındaki Kristian Paredes tarafından açılan davada, Scott ve Drake "isyan ve şiddeti kışkırtmak"la suçlanırken, mekan ve eğlence şirketi Live Nation'ın yeterli güvenlik ve tıbbi hizmetler sağlamadığı iddia edildi.

İzdihamda yaralanan Manuel Souza da açtığı bir başka davada Scott, Live Nation ve konser organizatörü Scoremore'dan 1 milyon dolarlık tazminat talep etti.

21 yaşındaki Noah Gutierrez'in adına da dava açıldığı bildirilirken, önümüzdeki günlerde diğer kurbanlar için daha fazla davanın açılması bekleniyor.

Scott ve Drake, davalar hakkında yorum yapmadı.

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Houston'daki Astroworld Festivali'nde Cuma günü yerel saatle 21.00'da Scott'un sahne aldığı sırada yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

İzdihamın ardından yaptığı açıklamada Scott, en küçüğü 14 yaşında olan kurbanların ailelerine yardım etmeye çalıştığını söyledi.

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#Travis Scott#Drake#Astroworld Müzik Festivali

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