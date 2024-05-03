Kongre’den radikal antisemitizm yasası

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Kongre’nin diğer kanadı Senato’da da onaylanması gereken tasarı, Eğitim Bakanlığı’nın üniversitelere sağlanan fonları kesmek için kullanabileceği “açık bir antisemitizm tanımı” oluşturacak.

İSRAİL’İ ELEŞTİRMEK SUÇ

Tasarıya göre Yahudilerin Hz. İsa’yı öldürdüğünü söylemek, İsrail devletinin ırkçı olduğunu belirtmek, İsrail’e yönelik başka ülkelerin çifte standart uyguladığını öne sürmek, İsrail’in politikasının Nazilerin politikalarına benzediğini belirtmek, Yahudilerin medyayı ve siyaseti kontrol ettiğini iddia etmek antisemitizm olarak değerlendirilebilecek. Antisemitizm tanımının belirlenmesini “Uluslararası Holokost Anma İttifakı” kuruluşunun tanımına bağlayan yasa tasarısı, çok geniş kapsamı sebebiyle ifade özgürlüğü tartışmalarına sebep oldu. Yasa tasarısının Senato’da kabul edilmesi ve yasalaşması halinde üniversite kampüslerinde İsrail’i eleştirmenin dahi yasaklanması gündeme gelebilecek.