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Kongre’den radikal antisemitizm yasası

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#Filistin#ABD#Kongre
Kongre’den radikal antisemitizm yasası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 07:00

Ülkenin dört bir yanındaki üniversite kampüslerinde Filistin protestoları büyürken, ABD Temsilciler Meclisi, çarşamba günü oylamaya sunulan “Yahudi Karşıtlığı Farkındalık Yasasını” 320’ye karşı 91 oyla kabul etti.

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Kongre’nin diğer kanadı Senato’da da onaylanması gereken tasarı, Eğitim Bakanlığı’nın üniversitelere sağlanan fonları kesmek için kullanabileceği “açık bir antisemitizm tanımı” oluşturacak.

İSRAİL’İ ELEŞTİRMEK SUÇ

Tasarıya göre Yahudilerin Hz. İsa’yı öldürdüğünü söylemek, İsrail devletinin ırkçı olduğunu belirtmek, İsrail’e yönelik başka ülkelerin çifte standart uyguladığını öne sürmek, İsrail’in politikasının Nazilerin politikalarına benzediğini belirtmek, Yahudilerin medyayı ve siyaseti kontrol ettiğini iddia etmek antisemitizm olarak değerlendirilebilecek. Antisemitizm tanımının belirlenmesini “Uluslararası Holokost Anma İttifakı” kuruluşunun tanımına bağlayan yasa tasarısı, çok geniş kapsamı sebebiyle ifade özgürlüğü tartışmalarına sebep oldu. Yasa tasarısının Senato’da kabul edilmesi ve yasalaşması halinde üniversite kampüslerinde İsrail’i eleştirmenin dahi yasaklanması gündeme gelebilecek.

 

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#Filistin#ABD#Kongre

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