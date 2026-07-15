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Kongre’den lokma döktürür gibi... Graham’ın anısına Rusya’ya yaptırım

Güncelleme Tarihi:

#Senato#Rusya Yaptırımları#Lindsey Graham
Kongre’den lokma döktürür gibi... Graham’ın anısına Rusya’ya yaptırım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 07:00

ABD Senatosu, geçtiğimiz günlerde vefat eden Cumhuriyetçilerin şahin isimlerinden Senatör Lindsey Graham’ın anısını yaşatmak amacıyla, hayatını kaybetmeden saatler önce bile Kongre’den geçirmek için üzerinde çalıştığı Rusya yaptırım tasarısını yasalaştırmak üzere harekete geçti.

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Axios’un haberine göre Graham, ani ölümünden kısa süre önce Başkan Donald Trump ile telefonlaşarak Ukrayna temaslarını aktarmış ve Rusya’ya yönelik ek yaptırımları genel kurula getireceğini belirtmişti. Görüşme sonrası rahatsızlanan ve hastaneye gitmesi yönündeki uyarılara esprili bir dille karşılık veren Graham’ın, “Şimdi ölemem. Rusya yaptırımlarını yasalaştırmam, İran meselesini çözmem ve İsrail-Suudi normalleşmesini sağlamam gerek” dediği öğrenildi.

Paket; Rusya’dan indirimli petrol, gaz ve uranyum ithal eden ülkelere ağır ABD yaptırımları uygulanmasını öngörüyor. Öte yandan Başkan Trump da dün basına yaptığı açıklamada, yaptırımlar paketine İran ve Lübnan destekli Hizbullah’ın eklenebileceğini söyledi.

 

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#Senato#Rusya Yaptırımları#Lindsey Graham

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