Kongre’den baskılar artıyor! Ya istifa ya azil

ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresi normalde 20 Ocak’ta sona erecek. Seçim sonuçlarında hile olduğunu savunan Cumhuriyet Partili Başkan Donald Trump, 6 Ocak’taki Kongre baskınını kışkırttığı gerekçesiyle boy hedefi halinde. Demokratlar istifa etmesi ya da azil sürecinin başlatılması için bastırıyor. Bu çağrılara destek veren Cumhuriyetçiler de söz konusu.

PENCE KARŞI

Amerikan Anayasası’na ek 25’inci madde başkanın görevini yerine getiremediği ya da istifa edemediği durumlarda kısa yoldan görevden alınmasını öngörüyor. Bu maddenin uygulanması için başkan yardımcısı ve kabinenin onayı gerekiyor. Düzenleme uyarınca görevden alınan başkanın yerine de yardımcısı geçiyor. Buna Senato ile Temsilciler Meclisi’nin üçte ikilik çoğunlukla destek vermesi gerekiyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise 25’inci maddenin devreye sokulmasına sıcak bakmıyor.

AZİL SÜRECİ

Bu nedenle Demokratlar, görevi bırakmasına 10 gün kalan Trump aleyhine ‘kalkışmayı’ kışkırtma ve ‘ABD’nin güvenliğini ağır bir şekilde’ tehlikeye atma suçlamasıyla ikinci kez azil süreci başlatmayı planlıyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, istifa etmezse, azil sürecinin başlayacağını söyledi. Azil başvurusu yarın meclise gelebilir. Demokratların kontrolündeki meclis azil sürecini kabul ederse, yüce divan gibi çalışacak olan Senato’da talebin üçte iki çoğunlukla karşılık bulması gerekiyor. Bu da Senato’da Trump’ın partisinden en az 17 kişinin Demokratlarla hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor. Dolayısıyla Trump’ın azledilmesi pek olası durmuyor. Ancak her şeye rağmen azledilirse Trump, üst düzey bir devlet makamına aday olamayabilir.

‘TÖRENE GELMEMESİ İYİ BİR ŞEY’

ABD’de 20 Ocak’ta görevi devralmaya hazırlanan Joe Biden, Demokratların Donald Trump’ın görevden alınması çağrısına yönelik, “6 ayı daha olsa görevden alınması için desteklerdim” dedi. Biden azil konusunun ise Kongre’nin karar vereceği bir mesele olduğunu kaydetti.

BAŞKANLIĞA ODAKLANDIM

ABD Başkanı Trump’ın yemin törenine gitmeyeceğine dair açıklamasına da yanıt veren Joe Biden, “Gelmemesi iyi bir şey. O, ülke için utanç kaynağı” ifadesini kullandı. Biden, “Ben şimdi, ayın 20’sinde başkan ve başkan yardımcısı olarak kontrolü ele almaya ve programımızı mümkün olan en hızlı bir şekilde hayata geçirmeye odaklanmış durumdayım” dedi.