Kongre’de konuşmadan önce Netanyahu, Biden  ile görüşecek

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ABD Colorado’da gerçekleştirilen Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden ile Netanyahu arasındaki görüşmenin öncelikli odağının Gazze’de ateşkes ve rehine anlaşması olacağını söyledi.

‘ANLAŞMA İÇİN SON DÜZLÜK’

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Gazze’de anlaşmaya varabilmek için “son 10 metrelik düzlükte” olduklarını belirtti. Sullivan, Biden’ın mayısta duyurduğu 3 aşamalı ateşkes birinci aşamasından ikinci aşamasına geçiş için müzakereler yürütüldüğünü ve en zor kısmın bu olduğunu belirtti. Anlaşmanın ikinci aşaması, İsrail askerlerinin Gazze’den tamamen çekilmesini ve bölgede ‘sürdürülebilir bir sakinliğin’ sağlanmasını öngörüyor.