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Kongre’de konuşmadan önce Netanyahu, Biden  ile görüşecek

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#ABD#Biden#Netanyahu
Kongre’de konuşmadan önce Netanyahu, Biden  ile görüşecek
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 07:00

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, onur konuğu olarak hitap etmesi için çağırıldığı ABD Kongresi’ne çarşamba günü gitmeden önce ABD Başkanı Joe Biden ile pazartesi günü Beyaz Saray’da görüşecek.

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ABD Colorado’da gerçekleştirilen Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden ile Netanyahu arasındaki görüşmenin öncelikli odağının Gazze’de ateşkes ve rehine anlaşması olacağını söyledi.

‘ANLAŞMA İÇİN SON DÜZLÜK’

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Gazze’de anlaşmaya varabilmek için “son 10 metrelik düzlükte” olduklarını belirtti. Sullivan, Biden’ın mayısta duyurduğu 3 aşamalı ateşkes birinci aşamasından ikinci aşamasına geçiş için müzakereler yürütüldüğünü ve en zor kısmın bu olduğunu belirtti. Anlaşmanın ikinci aşaması, İsrail askerlerinin Gazze’den tamamen çekilmesini ve bölgede ‘sürdürülebilir bir sakinliğin’ sağlanmasını öngörüyor.

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#ABD#Biden#Netanyahu

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