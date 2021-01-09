Kongre etrafına 2 metrelik barikat

Başkent Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ile ortak basın toplantısı düzenleyen McCarthy, dünkü gösterinin de daha önce kentte yaşanan protestolara benzer olmasını beklediklerini ve kimsenin Amerikan Kongresinin işgal edileceği fikrini hayal edemediğini söyledi. McCarthy, Washington’daki tüm Ulusal Muhafız birliklerinin aktif olduğunu söyledi.