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Haber Giriş: 09.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kongre etrafına 2 metrelik barikat

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Kongre etrafına 2 metrelik barikat
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Ulusal Muhafızların da bağlı olduğu ABD Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy, yaşanan işgalin ardından ABD Kongresinin etrafına gelecek 30 gün boyunca ortalama 2 metre yüksekliğe sahip bir barikat öreceklerini açıkladı.

Başkent Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ile ortak basın toplantısı düzenleyen McCarthy, dünkü gösterinin de daha önce kentte yaşanan protestolara benzer olmasını beklediklerini ve kimsenin Amerikan Kongresinin işgal edileceği fikrini hayal edemediğini söyledi. McCarthy, Washington’daki tüm Ulusal Muhafız birliklerinin aktif olduğunu söyledi.

Kongre etrafına 2 metrelik barikat

 

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