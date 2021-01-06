Kongre Biden’ı başkan ilan edecek

Bu oturuma ev sahipliği yapacak başkent Washington DC’de, bugün Trump yanlılarının düzenleyeceği “Trump için Yürü” etkinliği öncesinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Muhtemel olaylara karşı Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser’ın talebi üzerine ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, sınırlı sayıda Ulusal Muhafız’ın şehirde görev yapmasına onay verdi. Trump, taraftarlarını 6 Ocak’ta başkentte gösteri yapmaya çağırmıştı.

AŞIRI SAĞCIYA GÖZALTI

Bu arada Trump yanlısı olarak bilinen aşırı sağcı grup Proud Boys’un (Gururlu Çocuklar) lideri Enrique Tarrio, başkente girdikten kısa süre sonra gözaltına alındı. Tarrio’nun geçen ay bir kiliseye asılmış ‘Siyahların Hayatı Değerlidir’ yazılı pankartı yırttığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Tarrio’nun üzerinde yasal sınırdan fazla mermi bulunması nedeniyle de hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

MIKE PENCE’E ÇAĞRI

Oylama öncesi Başkan Donald Trump, Georgia eyaletinde yaptığı konuşmada, oturuma başkanlık edecek Başkan Yardımcısı Mike Pence’e yönelik müdahale çağrışımı yapan açıklamalar yaptı. “Demokratlar Senato’yu ve Beyaz Saray’ı bizden çalmaya çalışıyor” diyen Trump, “Umarım Mike Pence bizim için bunun üstesinden gelir” dedi. Twitter’dan da, “Başkan Yardımcısı’nın hileli şekilde belirlenmiş delegeleri reddetme yetkisi var” diye yazdı. CNN, Trump’ın Pence’ten tam olarak ne istediğinin belirsiz olduğunu belirterek, Mike Pence’in oturumdaki rolünün sembolik olduğunu aktardı. Daha önce 11 Cumhuriyetçi senatör, Biden’ın tesciline itiraz edeceklerini açıklamıştı. Ama başta Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell olmak üzere bu partiden pek çok önemli isim sonuçların meşru olduğunu belirtti.

TRUMP YANLILARI BAŞKENTTE TOPLANIYOR

Demokrat Joe Biden’ın galibiyetini tescil için Kongre, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığında bugün toplanıyor. Trump, sonucu halen kabul etmediği gibi Pence’ten de müdahale etmesini istedi.

SEÇMEN SENATO’DAKİ DENGENİN KADERİNİ OYLADI

Dün kritik eyaletlerden Georgia’da seçmenler, Senato’daki iki sandalyenin sahibini belirlemek için sandık başına gitti. Demokrat adaylar Jon Ossoff ve Raphael Warnock’a karşı Cumhuriyetçi Parti’den David Perdue ve Kelly Loeffler yarıştı. 3 Kasım seçimlerinde yüzde 50 eşiği geçilemediği için senatör seçimi ikinci tura kalmıştı. Başkanlık yarışında ise yaklaşık 12 bin oy farkla Biden, eyaletin 16 delegesini hanesine yazdıran isim olmuştu.

Georgia’daki seçimlerde bir koltuğu bile almaları durumunda Cumhuriyetçiler Senato’da çoğunluğu korumuş olacak. Demokratların iki koltuğu da kazanmaları durumunda ise, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Senato Başkanı sıfatı da olduğu için, Demokratlar çoğunluğu sağlamış olacak. Temsilciler Meclisi’nde Demokratların üstünlüğü bulunuyor.

BİLGİ NOTU

ABD’de iki turlu seçim yapılıyor. Her eyaletin belli bir seçici delegesi bulunuyor. En çok oyu alan aday, o eyaletin tüm delege oylarını almış oluyor. Delegeler de Seçici Kurulu oluşturuyor. 14 Aralık’ta toplanan Seçiciler Kurulu’nda yapılan oylamada 306’ya 232 oy ile Biden başkan seçilmişti. Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.