Kongre baskınındaki inanılmaz anlar kamerada: Nükleer kodlar tehlike altındaydı!

ABD eski Başkanı Donald Trump’a yönelik ikinci azil sürecinin başlatılmasıyla Senato’da görülmeye devam eden davada, Kongre binasından tahliye edilen Mike Pence’in görüntüleri kanıt olarak sunulmuştu.

ABD medyası görüntülerde sonradan ortaya çıkan bir detaya dikkat çekerek baskın sırasında Pence’in yanındaki nükleer kodların bulunduğu ‘nükleer futbol topu’ çantasının ele geçirilme riski olduğuna yer verdi.

ABD’de 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına saldırmasının ardından Trump’a yönelik ikinci azil sürecinin başlatılmasıyla birlikte Senato’da görülmeye devam eden davada, kanıt olarak eski Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Kongre binasından tahliye edildiği anlara ilişkin görüntüler gösterilmişti.

SAVCILARIN BİLE GÖZDEN KAÇIRDIĞI DETAY



ABD medyasına yer alan haberlerde, Temsilciler Meclisi savcılarının bile gözden kaçırdığı bir detaya yer verildi. O gün baskın sırasında nükleer kodların bulunduğu büyük siyah bir çanta olan ‘nükleer futbol topu’ taşıyan bir hava kuvvetleri personelinin Pence’le birlikte olduğu ifade edildi.



Nükleer saldırı başlatma emrini yerine getirmek için gerekli ekipmanı içeren ‘nükleer futbol topu’ çantasının bir yedeğinin her zaman başkan yardımcısının yanında olduğu ifade edilirken; yardımcının ‘nükleer futbol topu’ denen evrak çantasındaki kodların, başkanın ölmedikçe veya görevini yerine getiremediği takdirde etkinleştirilemeyeceği belirtildi.

Ancak yine de söz konusu çantanın baskını gerçekleştirenlerin eline geçmesinin sonuçlarının hala ‘ürpertici’ olduğu ve bunun gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak ciddi tehlikeye dikkat çekildi.



‘NÜKLEER SALDIRI BAŞLATAMAZLAR, ANCAK YİNE DE TEHLİKELİ’

ABD basınına konuşan Silah Kontrol Derneği’nde nükleer silah politikası uzmanı Kingston Reif, baskını gerçekleştirenlerin Pence’in ‘nükleer futbol topunu’ ele geçirmeleri durumunda nükleer saldırı başlatamayacaklarını, ancak bu durumun yine de son derece tehlikeli olduğunu dile getirdi. Reif, önceden planlanmış nükleer saldırı seçeneklerini içeren ‘nükleer futbol topunun’ ele geçirilmesi halinde içeriğinin baskıncılar tarafından dünyayla paylaşılma riskine dikkat çekti.



NE OLMUŞTU?

ABD’nin başkenti Washington’da 6 Ocak 2021’de ABD eski Başkanı Donald Trump destekçileri Kongre binasına girdi. Grubun zorla Kongre binasına girmesinin ardından birçok senatör, güvenlik güçleri tarafından binadan tahliye edildi. ABD medyası, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de tahliye edilenler arasında olduğunu ve saldırıyı gerçekleştiren grubun Pence’e ulaşmaya çalıştıklarını duyurmuştu.