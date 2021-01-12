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Dünya
Haber Giriş: 12.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kongre baskınına Nazi benzetmesi

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Kongre baskınına Nazi benzetmesi
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Eski California Valisi Arnold Schwarzenegger, elinde kılıçla yayımladığı videoda, Trump taraftarlarının Kongre baskınını Almanya’da 2’nci Dünya Savaşı öncesinde iktidara gelen Nazi Partisi destekçilerinin eylemlerine benzetti.

Cumhuriyetçi Partili Schwarzenegger, videoda, yaşananların 9-10 Kasım 1938’de Almanya ve Avusturya’da Nazi destekçilerinin Yahudilere ait ev, okul ve iş yerlerini tahrip ettiği ‘Kristallnacht’ (Kristal Gece) olayını hatırlattığını belirterek, “Çarşamba gecesi, ABD’nin Kristal Gecesiydi” dedi. Eski Vali, “(Trump) İnsanları yalanlarla yönlendirerek bir darbe yapmaya çalıştı. Ancak bizim demokrasimiz bu kılıcın demiri gibi” ifadesini kullandı.

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