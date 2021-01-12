Kongre baskınına Nazi benzetmesi

Cumhuriyetçi Partili Schwarzenegger, videoda, yaşananların 9-10 Kasım 1938’de Almanya ve Avusturya’da Nazi destekçilerinin Yahudilere ait ev, okul ve iş yerlerini tahrip ettiği ‘Kristallnacht’ (Kristal Gece) olayını hatırlattığını belirterek, “Çarşamba gecesi, ABD’nin Kristal Gecesiydi” dedi. Eski Vali, “(Trump) İnsanları yalanlarla yönlendirerek bir darbe yapmaya çalıştı. Ancak bizim demokrasimiz bu kılıcın demiri gibi” ifadesini kullandı.