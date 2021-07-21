Kongre baskınına ilk hapis cezası

Paul Hodgkins (38), eylemden dolayı pişman olduğunu söyledi. Savcılık, Hodgkins’in suçunu kabul ettiği için istenen 18 ay hapis cezasından indirim yaptı. Hodgkins, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, federal savcıların sızıntı haberlere karşı açılan soruşturmalarda bazı istisnalar dışında gazetecilerin kayıtlarına girilmesini yasakladı.

Federal savcılara gönderilen talimatta, muhabirlerin yabancı istihbarat veya terör örgütleri için çalıştıkları şüphesi ile adam kaçırma, çocuklara karşı işlenen suçlar gibi acil durum içeren istisnalar dışında telefon veya e-posta gibi iletişim kayıtlarına el konulması yasaklandı.

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