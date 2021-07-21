MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKongre baskınına ilk hapis cezası
GeriDünya Kongre baskınına ilk hapis cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 21.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kongre baskınına ilk hapis cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kongre baskınına ilk hapis cezası

ABD’de 6 Ocak’taki kanlı Kongre baskınına karışmaktan ilk kez bir kişiye hapis cezası verildi.

Paul Hodgkins (38), eylemden dolayı pişman olduğunu söyledi. Savcılık, Hodgkins’in suçunu kabul ettiği için istenen 18 ay hapis cezasından indirim yaptı. Hodgkins, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, federal savcıların sızıntı haberlere karşı açılan soruşturmalarda bazı istisnalar dışında gazetecilerin kayıtlarına girilmesini yasakladı.

Federal savcılara gönderilen talimatta, muhabirlerin yabancı istihbarat veya terör örgütleri için çalıştıkları şüphesi ile adam kaçırma, çocuklara karşı işlenen suçlar gibi acil durum içeren istisnalar dışında telefon veya e-posta gibi iletişim kayıtlarına el konulması yasaklandı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi