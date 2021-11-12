Kongo'da tekne faciası! 5 kişi öldü, çok sayıda kişi kayıp

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Arkadaşının paylaşımı yürekleri dağladıArkadaşının paylaşımı yürekleri dağladı#Başak Cengiz
Yusuf Yazıcı bombası G.Saray iddiası sonrası heyecan yaratan beğeni...Yusuf Yazıcı bombası! G.Saray iddiası sonrası heyecan yaratan beğeni...#Yusuf Yazıcı
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
Miçotakise çok sert tepki: Nankörlüktür Belgeler elimizde... ABDnin üssü haline geldilerMiçotakis'e çok sert tepki: Nankörlüktür! Belgeler elimizde... ABD'nin üssü haline geldiler#Cumhurbaşkanı Erdoğan
AK Partili Keşirden Akşenere özür çağrısı: Küfürlü dil kullanarak siyasetin bacısı olamazsınızAK Partili Keşir'den Akşener'e özür çağrısı: Küfürlü dil kullanarak siyasetin 'bacısı' olamazsınız#Ayşe Keşir
Bakan Kocadan 8.6 milyon kişiye çağrı: Aşı takvimine uymalısınızBakan Koca'dan 8.6 milyon kişiye çağrı: Aşı takvimine uymalısınız#Koronavirüs
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: Dezenformasyon topluma sis bombası atmaktırAK Parti Grup Başkanvekili Ünal: 'Dezenformasyon topluma sis bombası atmaktır'#Mahir Ünal
Dünya Kupası Elemelerinde çılgın 2 maç 17 gol atıldı...Dünya Kupası Elemeleri'nde çılgın 2 maç! 17 gol atıldı...#Almanya
Şehit yakınına küfretmişti Türkkan için fezleke hazırlandıŞehit yakınına küfretmişti! Türkkan için fezleke hazırlandı#Lütfü Türkkan
Muhalefete Kanal İstanbul yanıtı: Bu millet tehditlere kulak asmazMuhalefete 'Kanal İstanbul' yanıtı: Bu millet tehditlere kulak asmaz#Kanal İstanbul
Çocuklarının önünde taksiyle ezdi, sonra da...Çocuklarının önünde taksiyle ezdi, sonra da... #Ordu
Ali Koç açıkladı Pereira, Mesut, istifa ve G.Saray iddiasıAli Koç açıkladı! Pereira, Mesut, istifa ve 'G.Saray' iddiası#Fenerbahçe
Meteoroloji İstanbul için duyurdu Normale dönecekMeteoroloji İstanbul için duyurdu! Normale dönecek#İstanbul
Türkiye bu vahşeti konuşuyor Başak’a en acı vedaTürkiye bu vahşeti konuşuyor! Başak’a en acı veda#Başak Cengiz
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
HABERLERDünya Haberleri

Kongo'da tekne faciası! 5 kişi öldü, çok sayıda kişi kayıp

#Kongo#Tekne#Kaza
Kongoda tekne faciası 5 kişi öldü, çok sayıda kişi kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Güney-Kivu eyaletinde, yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi kayboldu.

Haberin Devamı

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney-Kivu eyaletinin Karehe bölgesinde bulunan Kivu gölünde yolcu taşıyan motorlu tekne battı.

Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi kayboldu. Kaybolanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kapasitesinin üstünde yolcu ve malzeme taşıdığı iddia edilen gemide 120 yolcu olduğu tahmin ediliyor.

Ülkede 8 Ekim'de Kongo Nehri'nde yine kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan tekne batmış, 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde gerçekleşen bu tür deniz kazalarına, teknelerin ve gemilerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yük taşımaları sebep oluyor.

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması sebebiyle halk, ulaşım için genellikle nehirleri ve gölleri kullanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kongo#Tekne#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır
Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT