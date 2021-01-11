MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKongo'da silahlı saldırı: 8 ölü
GeriDünya Kongo'da silahlı saldırı: 8 ölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Kongo'da silahlı saldırı: 8 ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kongo'da silahlı saldırı: 8 ölü
Abone Olgoogle-news

Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mai Mai adlı silahlı grubun saldırısında 6 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ülkenin doğusundaki Virunga Milli Parkı yetkilileri, Mai Mai üyelerinin parka silahlı saldırı düzenlediğini ve burada görev yapan 6 güvenlik görevlisinin öldüğünü açıkladı.

Park yönetimi geçen yıl, en az 200 korucunun görevleri sırasında silahlı kişilerce öldürüldüğünü açıklamıştı.

Nesli tükenmekte olan dağ gorilleri gibi çok sayıda vahşi hayvana ev sahipliği yapan park, 1925'te kurulmuştu.

Yasa dışı avcılık yapan grupların hedefinde olan park, 1979'dan bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle