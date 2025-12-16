Kongo'da isyancılardan geri çekilme kararı

Haberin Devamı

M23/AFC tarafından sosyal medya üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Uvira'dan çekilme kararının Doha barış süreci kapsamında yürütülen müzakerelere destek amacı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, atılan adımın taraflar arasında güven tesis edilmesine katkı sunmayı hedeflediği ifade edildi.

Bölgede tansiyonun düşmesine yönelik beklentiler artarken, KDC'nin doğusunda güvenlik ve insani risklerin sürdüğü belirtiliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), dün yaptığı açıklamada, son haftalarda artan şiddet ortamında Ruanda ordusuna mensup özel kuvvetler de dahil olmak üzere binlerce askerin KDC'ye geçtiğini bildirmişti.

M23/AFC’nin çekilme duyurusu bölgede olası bir gerilimin düşürülmesi yönünde beklenti oluştururken, yerel medyaya değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, çekilmenin hangi koşullara bağlı olarak uygulanacağına dair belirsizliklerin, sahadaki durumu zorlaştırabileceğine dikkati çekiyor.

KONGO'NUN RUANDA'YA SUÇLAMASI

M23 isyancı grubu, 10 Aralık'ta Burundi sınırına yakın stratejik Uvira kentini ele geçirdiğini duyurmuştu.

KDC hükümeti, Uvira'daki saldırıların Ruanda Savunma Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürmüş, söz konusu saldırıların ateşkes ve son barış anlaşmalarında verilen taahhütlerin "açık ihlali" olduğunu savunmuştu.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda'nın geçen hafta, ABD’nin arabuluculuğunda 4 Aralık'ta Washington'da imzalanan barış anlaşmasını ihlal ettiğini, Ruanda ordusunun sınır hattında ateşkesi bozduğunu öne sürmüştü.

BURUNDİ'DEN RUANDA'YA ELEŞTİRİ

Burundi Dışişleri Bakanı Edouard Bizimana ise geçen hafta yaptığı açıklamada, Ruanda'nın KDC sınırında istikrar bozucu eylemlerine devam ettiğini belirtmişti.

Burundi birliklerinin barışı sağlama görevlerini tam olarak yerine getirene kadar KDC'den çekilmeyeceğini ifade eden Bizimana, ülkesinin bu konuda kararlı olduğunu vurgulamıştı.

Bizimana, KDC'de bulunan Burundili vatandaşlara veya askerlerine yönelik düzenlenecek herhangi bir saldırının tolere edilmeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Ruanda yönetimi ise suçlamaları reddederek KDC ve Burundi ordularını, ABD Başkanı Donald Trump'ın himayesinde Washington’da varılan ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), Uvira'nın ele geçirilmesinin kentte büyük bir insani krize yol açtığını, 200 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

KONGO İÇ SAVAŞI

KDC’nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009’da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasının ardından ortaya çıkan grup, "23 Mart Hareketi" adını almış, daha sonra "M23" olarak anılmaya başlanmıştı.

M23 üyelerinin yılbaşından bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu ve Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolü grubun eline geçmişti.

KDC’nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişi yerinden olurken, en az 7 bin kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

BM ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken, Kigali yönetimi bu iddiaları reddediyor. Büyük ölçüde Tutsilerden oluşan M23'ün, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de mensup olduğu kabileyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Ruanda ve KDC cumhurbaşkanları, ABD arabuluculuğunda 4 Aralık'ta Washington'da bir araya gelerek çatışmaların sona erdirilmesini ve taraflar arasındaki gerilimin azaltılmasını öngören barış anlaşması imzalamıştı.