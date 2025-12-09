×
HABERLERDünya Haberleri

Kongo'da iç savaş şiddetlendi: 1 haftada 74 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 15:13

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Güney-Kivu eyaletinde son bir haftada en az 74 kişinin çıkan çatışmalarda yaşamını yitirdiği bildirildi. Birleşmiş Milletlerin (BM), 200 binden fazla kişinin yerinden edildiğini kaydetti.

BM KDC Mukim Koordinatörü Bruno Lemarquis, yaptığı açıklamada, KDC'nin doğusunda çatışmaların sivillerin yaşadığı bölgelerde ciddi kayıplara yol açtığını vurguladı.

Lemarquis, saldırıların "uluslararası hukukun ağır ihlali" olduğuna dikkati çekti.

Güney-Kivu'da 2 Aralık'tan bu yana devam eden çatışmalarda çoğunluğu sivil en az 74 kişinin öldüğünü, 83 kişinin yaralandığını belirten Lemarquis, 200 binden fazla kişinin de yerinden edildiğini ifade etti.

Bölgede yıl başından bu yana şiddetini artıran çatışmalar nedeniyle 1,2 milyon kişinin yerinden edildiğinin altını çizen Lemarquis, tüm taraflara sivillerin korunması ve insani yardım ekiplerine güvenli erişim sağlanması konusunda uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

KONGO İÇ SAVAŞI

Ülkede, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri yılbaşından bu yana devam eden saldırıları sonucu, Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu ve Kuzey- Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Ruanda ve KDC cumhurbaşkanları, ABD arabuluculuğunda 4 Aralık'ta Washington'da bir araya gelerek çatışmaların sona erdirilmesini ve taraflar arasındaki gerilimin azaltılmasını öngören bir barış anlaşması imzalamıştı.

