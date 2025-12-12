Kongo ordusuna sivillere saldırı suçlaması

Haberin Devamı

Kagame, Kigali'de düzenlenen bir törende, Güney Kivu eyaletinin Uvira kentindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güney Kivu eyaletinde binlerce Burundili askerin bulunduğuna dair bilgileri olduğunu aktaran Kagame, söz konusu birliklerin Uvira, Minembwe, Kalemie, Kindu, Walikale ve Kisangani bölgelerinde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Kagame, Kuzey Kivu'nun Goma ve Rutshuru bölgeleri dahil olmak üzere toplamda 20 binden fazla Burundili askerin KDC'ye konuşlandırıldığını ifade etti.

Bu kadar büyük bir Burundi askeri gücün KDC'ye nasıl girdiğine ilişkin ciddi sorular bulunduğunu vurgulayan Kagame, "Ortada ciddi bir sorun var. Minembwe'de topçu atışları ve insansız hava araçlarıyla sivilleri vuruyorlar. Uluslararası toplum ise sürekli konuşuyor ama nerede? İnsanlar yardım için feryat etti, kimse müdahale etmedi." diye konuştu.

Kagame, Uvira'daki çatışmaların ardından uluslararası çevrelerden gelen tepkilere ilişkin "Sonra aniden bir uluslararası tepki ortaya çıktı ve 'Sorumlu Ruanda' dendi. Şimdi KDC'de yaşanan tüm sorunların sorumluluğunu Ruanda'nın üstlenmesi bekleniyor." dedi.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame

TARAFLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI

"23 Mart Hareketi (M23)" isyancı grubu, önceki gün, Burundi sınırına yakın stratejik Uvira kentini ele geçirdiğini duyurmuştu.

KDC hükümeti, Uvira'daki saldırıların Ruanda Savunma Kuvvetleri tarafından yapıldığını ileri sürmüş, bu saldırıları, ateşkes ve son barış anlaşmalarında verilen taahhütlerin "açık ihlali" olarak nitelendirmişti.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda'nın geçen hafta ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da imzalanan barış anlaşmasını ihlal ettiğini, Ruanda ordusunun sınır hattında ateşkesi bozduğunu savunmuştu.

Diğer yandan Burundi Dışişleri Bakanı Edouard Bizimana, hafta başında yaptığı açıklamada, Ruanda'nın KDC sınırında istikrar bozucu eylemlerine devam ettiğini belirtmişti.

Burundi birliklerinin barışı sağlama görevlerini tam olarak yerine getirene kadar KDC'den çekilmeyeceğini ifade eden Bizimana, ülkesinin bu konuda kararlı olduğunu vurgulamıştı.

Bizimana, KDC'de konuşlu Burundili vatandaşlarına veya askerlerine yönelik düzenlenecek hiçbir saldırının tolere edilmeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Kigali yönetimi ise suçlamaları reddederek KDC ve Burundi ordularını, "ABD Başkanı Donald Trump'ın himayesinde Washington'da varılan ateşkesi ihlal etmekle." suçlamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uvira'nın ele geçirilmesinin şehirde büyük bir insani krize neden olduğunu, 200 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

KONGO'DAKİ İÇ SAVAŞ

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009’da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

Ülkede, M23 üyelerinin yılbaşından bu yana devam eden saldırıları sonucu Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolü grubun eline geçmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

BM ve KDC'nin, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Büyük ölçüde Tutsilerden oluşan M23'ün, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de mensup olduğu kabile ile bağlantılı olduğu biliniyor.

Ruanda ve KDC cumhurbaşkanları, ABD arabuluculuğunda 4 Aralık'ta Washington'da bir araya gelerek çatışmaların sona erdirilmesini ve taraflar arasındaki gerilimin azaltılmasını öngören bir barış anlaşması imzalamıştı.