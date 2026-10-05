Kongo Nehri'nde tekne faciası: 30 kişi hayatını kaybetti... Onlarca kişi kayıp

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Ekvator eyaleti İçişleri Bakanı Krispin Mputu, motorlu iki ahşap teknenin gece Ngombe-Lukolela bölgesi yakınlarında çarpıştığını duyurdu. Mputu, kazada hayatını kaybeden 30 kişinin cenazelerinin defnedildiğini, kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini dile getiren Mputu, gece saatlerindeki tekne seferlerinin geçmişte çok sayıda kazaya yol açtığını anımsattı. Teknelerden birinin ülkenin kuzeybatısındaki Ubangi'den başkent Kinşasa'ya, diğerinin ise Kinşasa'dan Lukolela'ya gittiği bilgisi paylaşıldı.

Kasai eyaletinde temmuzda sınavlarından dönen öğrencileri taşıyan ahşap teknenin, Sankuru ve Kasai nehirlerinin birleştiği bölgede batması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirmişti.