×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar ile askerler arasında çatışma çıktı: 51 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kongo Demokratik Cumhuriyeti#Çatışma#İsyancı
Kongo Demokratik Cumhuriyetinde isyancılar ile askerler arasında çatışma çıktı: 51 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 17:29

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Mai-Ndombe eyaletinin Kwamouth bölgesinde, isyancı grup üyeleri ile askerler arasında yaşanan çatışmada 51 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Ulusal basındaki haberlere göre, Kwamouth bölgesine bağlı Kinsele kasabasında bulunan askeri mevzilere, "Mobondo" adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Askerler ile Mobondo üyeleri arasında çıkan çatışmada, 41 isyancı, 9 asker, 1 sivil yaşamını yitirdi.

Bölgede çatışmalar devam ederken, bölge sakinleri evlerini terk ederek komşu kasaba ve köylere sığınmaya başladı.

Kwamouth bölgesinin eski yerli halkı Tekeler ile bölgeye sonradan gelerek çiftçilik yapmaya başlayan Yakalar arasında 2022'de arazi yüzünden yaşanan çatışmaların ardından, Yakalar silahlanarak Mobondo adını verdikleri silahlı grubu kurdu.

Bölgenin eski yerlileri tarafından toplanmak istenen arazi vergilerine karşı mücadele veren Mobondo üyeleri, 2022'den bu yana birçok köye silahlı saldırı düzenleyerek, yüzlerce sivilin ve askerin ölümüne neden oldu.

Haberin Devamı

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Mart 2024'te Teke ve Yaka etnik gruplarının şeflerini bir araya getirerek ateşkes anlaşması imzalanmasına öncülük etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kongo Demokratik Cumhuriyeti#Çatışma#İsyancı

BAKMADAN GEÇME!