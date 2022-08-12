Kömür ve nükleere rağbet arttı... Avrupa enerjide çıkış arıyor

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Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması nedeniyle devreye sokulan yaptırımların yarattığı tabloya eşine az rastlanan düzeyde sıcaklık ve kuraklığın eklenmesi, Avrupa Birliği ülkelerini tam bir enerji kaosuyla karşı karşıya bıraktı. Rusya lideri Vladimir Putin’in AB’nin yaptırım adımları karşısında doğalgaz kartını devreye sokması ve bunu sonuna kadar kullanacağının sinyalini vermesi, AB için kış aylarının alınan önlemlere rağmen pek parlak geçmeyeceğine işaret ediyor.

KRİZDE U DÖNÜŞÜ

Enerji alanında içine düştüğü çıkmazdan kurtulmak için çıkış arayışlarını sürdüren AB ülkeleri, sıra dışı ve Ukrayna savaşı öncesi kararlarıyla çelişen adımlar atmak zorunda kalıyor. Nükleerden ayrılış hamleleri gözden geçirilirken iklim kriziyle mücadele etmek için tamamen terk edilmesine karar verilen kömüre dönüş başladı.

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İhtiyacının yarısına yakınını karşılayan Rusya’dan önceki gün kömür almayı resmen durduran AB ülkelerinde, yeşil enerjiye geçiş kapsamında kapatılması öngörülen bazı santralların faaliyetlerine devam etmesi yönünde kararlar artarken, bazı ülkelerde kapatılmış santrallar yeniden açılıyor.

Ekonomisi, savaş ve iklim şartlarından ciddi şekilde etkilenmeye başlayan Almanya’nın geçen yıl 27 milyon ton düzeyinde olan kömür ithalatını 32 milyon tona çıkarmak zorunda kalması öngörülüyor. Kömüre sarılacak diğer Avrupa ülkeleri arasında Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya, Çekya, Macaristan ve Hollanda da var. Rus kömürü ithal edilmeyecek olmasından oluşacak boşluğun Avustralya, Endonezya, ABD ve Güney Afrika’nın aralarında bulunduğu ülkeler aracılığıyla kapatılması hedefleniyor. Dünya genelinde kömür kullanımının da 2013’teki rekoru tazeleyerek 8 milyar tona ulaşması bekleniyor.

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NÜKLEER ÇIKIŞA ÖTELEME

Uluslararası Enerji Ajansı, mevcut konjonktürde tampon önlem olarak görülen kömüre yönelişin gelecek yıl yavaşlayacağı görüşünde. Ancak bu da başta daha fazla nükleer enerjinin devreye sokulmasının yer aldığı bazı şartlara bağlı. Yaşanan son gelişmeler ışığında hükümetler nükleer enerjiye yönelik politikalarını gözden geçirmeye başladılar. Bu yılın sonunda nükleerden çıkış kararı olan Almanya’da, güvenlik testlerinin olumlu sonuç vermesi halinde halen faaliyette olan üç santralın bir süre daha kullanılması eğilimi öne çıkıyor. Bu üç santral Almanya’nın net elektrik üretiminin yüzde 6’sını karşılıyor.

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5 BİN EURO’YA İKNA ETTİLER

Fransa, ülkenin doğusundaki Moselle’de bulunan ve kapatılmasına karar verilen Saint-Arnold kömür santralının Ekim 2022–Mart 2023 dönemi için yeniden faaliyete geçirilmesini istedi. Santralın acilen açılmasına karar verilirken bahar aylarında işlerinden ayrılan çalışanların bir bölümü altı ay boyunca maaşlarına ek olarak aylık 5 bin Euro (92 bin 750 TL) primle geri dönmeye ikna edildi.

İKLİM KRİZİ DE ŞARTLARI ZORLUYOR

Ukrayna’daki savaş ve Putin’in hamleleri Avrupa’nın enerji alanındaki sorunlarından sadece bir bölümü. Günlerdir Avrupa ülkelerini kavuran sıcak dalgası enerji üretimini olumsuz etkiliyor. Nükleer enerjiyi yoğun şekilde kullanan Fransa’daki santrallar son dönemde aşırı sıcakların yarattığı sonuçlardan olumsuz etkileniyor. Fransa, bazı santrallarda üretimi radikal şekilde düşürmek zorunda kaldı. Kömürde ise başta Almanya’da olmak üzere, taşıma odaklı sorun yaşanıyor. Kömürün ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılmasında önemli rol oynayan nehirlerin su seviyelerinin iyiden iyiye düşmesi nedeniyle taşıma yapılamaması AB ülkelerinin sorunlarına sorun katıyor. İklim krizinin neden olduğu sorunların Avrupa ekonomilerine enerji krizinden çok daha fazla zarar vereceği yönündeki görüşler her geçen gün artıyor.