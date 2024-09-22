Kömür madeni faciası: İran'da 30 ölü

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İran'ın Güney Horasan eyaletindeki Tebes kentindeki kömür madeninde patlama meydana geldi. Ülkenin yüzde 76 oranında kömür ihtiyacını karşılayan madende metan gazının sıkışması sonucu yaşanan patlama sırasında B bloğunda çalışan 47 işçiden 30'u hayatını kaybetti, 17 işçi yaralandı.



Güney Horasan Valisi Cevad Genaat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Patlama, kömür madenin B ve C bloklarında meydana geldi. İki blokta toplam 69 işçi çalışıyordu. Hali hazırda C blokta yoğun bir gaz birikimi var ve ekiplerimiz bu gazı tahliye etmeye çalışıyor. Gaz tamamen boşaltıldıktan sonra içeride bulunan 22 işçi için kurtarma çalışmalarına devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.