Çin bunu da yaptı! Hava durumuna milyarlık operasyon

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1 Temmuz'da Çin Komünist Partisi, Tiananmen Meydanı'ndaki bir törende on binlerce insanın dahil olduğu büyük kutlamalarla yüzüncü yılını kutladı. Yüzüncü yıl kutlaması, rekor düzeydeki yağışlı yazlardan birinde hava kirliliğinde beklenmeyen bir artış ve bulutlu bir gökyüzü de dahil olmak üzere, benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldı.

BULUT TOHUMLAMA OPERASYONU İLE HAVA DEĞİŞTİRİLDİ

Etkinlikten önceki günlerde fabrikalar ve havayı kirletecek faaliyetler durduruldu, ancak düşük hava akışı, kirliliğin dağılmadığı anlamına geliyordu. Komünist Parti istediği hava durumu için milyarlarca liralık yatırım yaptığı bir tekniği kullanma kararı aldı.



Tsinghua Üniversitesi'nden bir araştırma raporu, törenden hemen önce yapılan kapsamlı bir bulut tohumlama operasyonunun gün içinde açık bir gökyüzü ve düşük hava kirliliği sağladığını açıkladı.

NEDİR BU BULUT TOHUMLAMA TEKNOLOJİSİ?



Bulut tohumlama, küçük gümüş iyodür parçacıkları gibi kimyasalların bulutlara eklenmesini, su damlacıklarının çevrelerinde kümelenmesine neden olarak yağış olasılığını artıran bir hava değişikliği tekniğidir. Tsinghua’nın çalışması, teknolojinin başarısı hakkında küçük ama büyüyen bilimsel kanıtlara katkıda bulunuyor.

ÇİN MİLYARLARCA YATIRIM YAPTI

Çin hükümeti, bulut tohumlama teknolojisinin öncülerinden biri ve tarım bölgelerini korumak veya 2008 Olimpiyatları da dahil olmak üzere önemli olayları iyileştirmek için hava durumunu manipüle etme çabalarına milyarlarca dolar harcadı.

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Diğer ülkeler de bulut tohumlama teknolojisine yatırım yaptı, ancak Çin, etkinliğinin derecesi konusundaki sorulara ve bir alandaki hava durumunu manipüle etmenin başka bir yerde hava sistemlerini bozup bozmayacağına dair tartışmalara rağmen milyarlarca yatırım yaptı.

2 SAATLİK OPERASYON



Pazartesi günü South China Morning Post, kutlama arifesinde bulut tohumlama operasyonunun hava kirliliğinde belirgin bir düşüşe yol açtığına dair yeni bir araştırma makalesi yayınladı.



Çevre bilimi profesörü Wang Can tarafından Çevre Bilimleri dergisinde yayınlanan makale, törenin arifesinde iki saatlik bir bulut tohumlama operasyonunun başlatıldığını ve yakındaki dağlık bölgelerde yaşayanların 30 Haziran'da gökyüzüne roket atıldığını gördüğünü bildirdi.



Gazete, roketlerin yağmuru teşvik etmek için gökyüzüne gümüş iyot taşıdığını söyledi. Araştırmacılar, sonuçta ortaya çıkan yapay yağmurun PM2.5 hava kirleticilerinin seviyesini üçte ikiden fazla azalttığını ve Dünya Sağlık Örgütü standartlarına dayalı hava kalitesi endeksi okumasını "orta"dan "iyi"ye kaydırdığını söyledi.

5 YILDA 233.5 MİLYAR METREKÜP EK YAĞMUR



Geçen yıl Pekin, deneysel hava modifikasyon programını Hindistan'ın 1,5 katı büyüklüğünde ,5.5 milyon kilometrekare, yapay yağmur veya karla kaplı bir alana genişletmeyi planladığını duyurdu.



2017'ye kadar olan beş yılda devlet medyası, Çin'in teknolojiye 1,3 milyar ABD dolarından fazla harcadığını ve yaklaşık 233,5 milyar metreküp ek yağmura neden olduğunu iddia etti.

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OLİMPİYAT VE ÖNEMLİ ZİRVELERDE DE UYGULANDI



Yetkililer, 2019'da olumsuz hava koşullarını bozmak için iyot dolu mermilerin ateşlenmesi gibi hava değişikliği uygulamalarının, Xinjiang'ın tarım bölgelerinde yıllık dolu hasarının %70'ini azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi. Bununla birlikte, uygulamalar 2008 Olimpiyatları, 2014 APEC zirvesi, Ulusal Gün geçit törenleri de dahil olmak üzere siyasi ve diğer önemli olaylar için de kullanıldı.



Ulusal Tayvan Üniversitesi coğrafya bölümünden Dr Shiuh-Shen Chien, Space+Society dergisindeki 2019 tarihli bir makalesinde Çin'in hava durumu yetkililerinin, 1980'lere dayanan teknolojik girişimlerle iklim kontrollerini onlarca yıldır kurumsallaştırdığını, ancak bunu yalnızca ticari veya tarımsal nedenlerle değil,aynı zamanda propaganda amaçları için de kullandığını söyledi.