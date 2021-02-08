Komünist Küba özelleşiyor

KÜBA Çalışma Bakanı Elena Feito, devlet kontrolündeki 2 binden fazla sektörde, özel işletmelerin faaliyetine izin verileceğini ilan etti. Amerikan CNN’in haberine göre Feito, bu yeni adımın ‘özel sektördeki üretken güçleri özgürleştirmeye yardım edeceğini’ söyledi. Ülkede 124 sektör ise devlet kontrolünde kalmaya devam edecek. Küba’da halen yüz binlerce küçük çiftliğin yanı sıra zanaatkârlar, taksi şoförleri ve küçük işletmeler devlet dışı sektörü oluşturuyor.

OBAMA SONRASI SARSILDI

Bu sektörlerde çalışan 600 bin kişi, ülkedeki işgücünün yüzde 13’üne karşılık geliyor. Sosyalist rejimle yönetilen ülke, eski ABD Başkanı Trump’ın yaptırımları ve koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan ciddi kayıplar yaşadı. Eski ABD Başkanı Obama tarafından 2015’te başlatılan iki ülke ilişkilerinde normalleşme süreci, 2017’de Trump’ın iktidara gelmesiyle sekteye uğradı. Trump, Küba’ya yaptırımlar uyguladı, seyahat ve turizm kısıtlamaları getirdi.