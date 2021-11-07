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Komünist bakan fena yakalandı... Vietnam'da 'Nusret' krizi!

#Nusret#Vietnam#Dünya
Komünist bakan fena yakalandı... Vietnamda Nusret krizi

Vietnamlı komünist bakan Nusret’in Londra'daki restoranında 19 bin liralık biftek yedi. Sosyal medyada yer alan görüntüler ülkede krize neden oldu.

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Nusret'in İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı ve yüksek fiyatları ile ülke gündeminden düşmeyen restoranı bu sefer siyasi bir krize neden oldu.

Açıldığı günden beri pek çok ünlü ismi ağırlayan Knightsbridge'deki restoranın son konuğu Vietnam Kamu güvenliği Bakanı To Lam ülksinde tartışmalara neden oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Komünist Parti üyesi Lam'ın restoranında yemek yerken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Görüntüler restoranın Tiktok sayfasında yayınlanmasının hemen ardından silindi. Ancak video kısa sürede viral oldu.

Nusret'in Vietnamlı bakana kendi elleriyle 1.450 sterlin (yaklaşık 19 bin TL) değerindeki altın kaplama biftek yedirdiği o anlar ülkede krize neden oldu.

Milyonlarca insanın koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçirdiği ülkede sosyal medyada yüzlerce tepki mesajı yayınlandı.

'YILLIK MAAŞI O YEMEĞE YETMEZ'

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'Parayı nereden buldu?', 'Yıllık maaşı o yemeğe yetmez' ve 'vergilerimiz lüks için kullanıldı' yorumları yapılırken konu ile ilgili henüz bakandan bir açıklama gelmedi.

Söz konusu videoda ayrıca Vietnam bakanlığı sözcüsü To An Xo'nun Lam'ın yanında oturduğu görülüyor.

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