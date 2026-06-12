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Komşu’nun kadın asker projesi tutmadı

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#Yunanistan#Atina#Dendias
Komşu’nun kadın asker projesi tutmadı
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 07:00

Yunanistan tarihinde ilk kez uygulamaya konulan gönüllü kadın asker projesi, gönüllü bulmakta zorlanıyor.

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Yunan basını, Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın önem verdiği projeye katılan gönüllülerin sayısının hızla azaldığını yazdı. Yunan askeri haber sitesi Militaire’e göre başlangıçta sadece 71 kadın gönüllünün katıldığı programda ayrılanların sayısının artmasıyla birlikte gönüllülerin sayısı 42’ye kadar düştü.

DENDİAS İKNA TURUNDA

Savunma Bakanı Dendias dün sabah kadın gönüllü askerlerin eğitim gördüğü Lamia’daki merkezi ziyaret etti. Yunan basını, Dendias’ın kamptaki kadın gönüllülerle birebir görüştüğüne dikkati çekerken, ziyaretin amacının projeye olan desteği güçlendirmek ve yeni ayrılıkların önüne geçmek olduğu yorumunu yaptı.

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#Yunanistan#Atina#Dendias

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