Komşularıyla tanıştıktan sonra hayatları kâbusa döndü! Evlerine molotofkokteyli bile atıldı | ‘Sevdiğin her şeyi kaybedeceksin ve sana izleteceğim’

Şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak, doğayla iç içe, sakin bir yaşam kurmak... Pek çok insan için kırsala taşınmak bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Ancak bazen bu hayal, beklenmedik olaylar zinciriyle yerini bir kâbusa bırakabiliyor.



Richard Burton ve Amanda Hutton’un hikâyesi ise bu tür bir trajedinin nasıl gelişebileceğini ve sonuçlarının ne denli yıkıcı olabileceğini gözler önüne seriyor. 2018 yılında, Richard ve Amanda, daha sakin ve huzurlu bir yaşam arayışıyla Surrey’den Galler’in Pembrokeshire bölgesine taşındılar.



Hayallerindeki yaşamı inşa etme umuduyla doluydular ve ilk bir yıl boyunca, yeni evlerinde toprağı yeniden canlandırma ve mülklerini renove etme çabası içindeydiler. Ancak 2019 yılında yan komşuları Cassie ve Francis Collins ile tanışmaları, hayatlarının yönünü tamamen değiştirdi.



HER ŞEY 5 DÖNÜMLÜK ARAZİ İLE BAŞLADI



Collins çifti başlangıçta dostça bir izlenim bırakmıştı, ancak bu samimiyet kısa sürede yerini tehdit ve korku dolu bir atmosfere bıraktı. Richard ve Amanda, Collins çiftinden beş dönümlük araziyi 25 bin İngiliz sterlini karşılığında satın aldı. Ancak Collins’in araziye erişim izni vermemesi üzerine, çift hukuki yollara başvurdu. Bu gelişme, komşular arasında ciddi bir çatışmanın fitilini ateşledi ve Richard ile Amanda’nın hayatında karanlık bir dönemin başlangıcı oldu.



50’DEN FAZLA TEHDİT MESAJI ATTI



Bay Collins, tehditler içeren e-postalar göndererek, Richard ve Amanda’yı psikolojik olarak ‘terörize’ etmeye başladı. Bay Collins, çiftin mülk anlaşmazlığının ardından 50’den fazla tehdit içerikli e-posta gönderdi. Bu e-postalarda evlerini ateşe vermekle tehdit eden Collins, Amanda Hutton’ın eski eşiyle temasa geçti ve çiftin kızlarına yönelik tehditlerde bulundu.



Bir e-postada şu ifadeler yer aldı:



“Sevdiğin her şeyi kaybedeceksin ve ben sana izleteceğim.”



Başka bir mesajda ise şu cümle dikkat çekti:



“Hayatının en kötü haftasını geçirmek üzeresin, çok heyecanlıyım. İflasla ve daha kötüsüyle karşı karşıyasın. Ve nedenini bile henüz bilmiyorsun, dostum kaybettin!”



Gönderilen mesajların bazıları doğrudan fiziksel tehditler içeriyordu. Collins'in, Amanda Hutton’ı yakmakla ve Richard Burton’ı öldürmekle tehdit ettiği; ayrıca Hutton'ı, partnerine zarar vermesi için kışkırttığı da iddia edildi. Bu tehditler, Amanda Hutton üzerinde ağır psikolojik etkiler yarattı. Hutton’ın iki kez intihar girişiminde bulunduğu, ikinci girişimin ardından sekiz saat boyunca hipertermik halde bulunduğu bildirildi.



Richard Burton, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:



“Amanda, her gün kızlarımızdan birinin başına bir şey geleceği korkusuyla yaşıyordu. Hayatımızı mahvetti. Evden ayrılmayı düşündük ama mülkümüz değersiz hale geldi. Evin etrafı adeta savaş alanıydı, tuzağa düşmüştük.”



Burton, evlerini satmak istediklerinde de sorun yaşadıklarını belirterek, “Komşularımız çitimizin önünde bağırıyor, geceleri yatak odamıza meşale tutuyordu. Emlakçılara haber vermeden evi gösteremezdik. Bütün yıl boyunca bizi terörize ettiler. Her gün, her dakika acaba şimdi ne olacak diye düşündük” ifadelerini kullandı.





Cassie ve Francis Collins çifti

EVLERİNE MOLOTOFKOKTEYLİ ATTI

FRANCİS COLLİNS ESKİ BİR SİLAHLI KUVVETLER MENSUBUYDU

ÇİFTİN HAYATLARINA DAİR BULUNAN İZLER ÇOK KORKUTUCU

Polis, uzun süredir tehdit ve tacize maruz kalan Richard Burton ve Amanda Hutton çiftini korumak amacıyla çeşitli güvenlik önlemleri aldı. Çifte pencere kilitleri, kapı durdurucular, düzenli polis denetimleri ve helikopter destekli devriyeler bile sağlandı.Ancak Bay Collins, belirli polis memurları hakkında sık sık resmî şikayetlerde bulunarak onların bölgeye girişini engelledi. Bu durum, güvenlik güçlerinin müdahalesini zorlaştırırken, çiftin korunmasını da tehlikeye attı.Mart 2020’de ise olaylar şiddet boyutuna ulaştı. Bay Collins, çiftin evine molotofkokteyli attı. Bu saldırı sonucunda gözaltına alınarak hapis cezasına çarptırıldı.Bay Burton, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:Olayların ardından taraflar, 12 saat süren bir arabuluculuk süreci sonunda anlaşmaya varıldı. Burton ve Hutton’a, Collins’in arazisini satın almaları için altı ay süre tanındı. Çift, güvenlikleri için 9 bin sterlinlik acil kredi aldı, 29 bin sterlin avukatlık ücreti ödedi ve arazi için 220 bin sterlinlik bir ipotek çekti.Eski bir silahlı kuvvetler gazisi olan Collins’in, ABD’de yaşarken dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) teşhisi aldığı ve geçmişte depresyon ile anksiyete sorunları yaşadığı bildirildi. Daha önce intihar girişiminde bulunduğu ve NHS terapistleri tarafından yapılan değerlendirmede şiddetli psikotik depresyon tanısı konularak acil ruh sağlığı hizmetine yönlendirildiği belirtildi.Tüm bu olaylar sonrasında 11 Eylül 2021’de, Bay ve Bayan Collins, intihar ederek evlerinde ölü bulundu. Çiftin ölümüyle ilgili resmî soruşturma ise 2023 yılında görüldü.Soruşturma sırasında, çiftin önceki yaşamlarına dair izler ortaya çıktı; ortak bir vasiyetname hazırlamış, mektup ve e-postalar göndermiş ve iki köpeklerini uyutmuşlardı. Bu trajik olay, komşuluk ilişkilerinin nasıl yıkıcı olabileceğini ve bireylerin yaşamları üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.Daily Mail'in 'Our neighbour from hell groomed us... and then left us on the brink of suicide - he ruined our lives' başlıklı haberinden derlenmiştir.