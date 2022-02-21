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Komşuları iki yıl boyunca kokudan şikâyet etti… Kapı kırılınca gördükleri manzara şoke etti!

#İngiltere#LONDRA#Evinde Ölü Bulundu
Komşuları iki yıl boyunca kokudan şikâyet etti… Kapı kırılınca gördükleri manzara şoke etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan olay deyim yerindeyse bölgede yaşayan herkesi dehşete düşürdü. Komşuların iki yıl boyunca bir evden gelen kokuyu şikâyet etmesine rağmen ancak geçtiğimiz günlerde harekete geçip daireye giren polis gördüğü manzara karşısında adeta şoke oldu...

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın Peckham mahallesinde yer alan bir sitede yaşayan mahalleli iki yıl boyunca binadaki bir daireden gelen koku yüzünden şikâyetlerini bildirdi ancak sonuç alamadı. Kötü kokuya aynı zamanda daire sahibinin posta kutusunda birikip duran mektuplar da eklenince durumun ciddiyeti anlaşıldı...

2019'un ekim ayından beri devam eden şikâyetlerden sonra polis nihayet daireye girdiğinde ise karşılaşılan manzara herkesi tam anlamıyla dehşete düşürecek cinstendi.

Komşulardan birinin bir polisten duyduğunu iddia ettiği şey dairede yaşayan 61 yaşındaki kadının cesedinin neredeyse bir 'iskelete' dönüşmüş olduğuydu!

Site yönetimine defalarca şikâyetlerini ileten komşular binaya yayılan kötü kokunun kaynağını bulmak istiyordu. Ancak polis ancak geçen cuma günü daireye girerek sahibinin ölmüş olduğunu anladı.

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Apartman sakinleri kadının posta kutusunda biriken zarfları görmüştü. Üstelik kadının binlerce poundluk birikmiş kira borcu vardı ve yetkililerin daire kapısına gaz kontrolü için gelip cevap alamayınca bıraktığı not bile 2020 yılından kalmaydı...

Komşuları iki yıl boyunca kokudan şikâyet etti… Kapı kırılınca gördükleri manzara şoke etti

Kadının yan dairesinde yaşayan bir komşusu daireden gelen kötü kokuya engel olmak için kapısının altına bir havlu yerleştirmek zorunda kaldığını ifade etti. "İğrenç bir kokuydu ve adeta şok olmuştum. Onu iyi tanımıyordum ama zaman zaman gelen siparişleri ben yoksam alıp yardımcı olurdu." diyen komşu durumu "2019'un eylül ya da ekim ayında yurt dışı tatilimden dönmüştüm. Binadaki korkunç kokuyu fark ettim. O kadar kötüydü ki kapımın altına havlu sıkıştırıp kokuyu engellemeye çalıştım." diyerek özetledi.

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Komşular site yönetimine defalarca biriken mektupları, ödenmeyen kirayı ve kadını aylardır görmediklerini bildirdiler. Polis bu şikâyetleri üzerine binaya geldi ancak pandemi sırasında birçok insanın taşındığını ve kadının yurt dışına gitmiş olabileceğini söyleyerek geri gitti.

Komşuları iki yıl boyunca kokudan şikâyet etti… Kapı kırılınca gördükleri manzara şoke etti

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Bundan kısa bir süre sonra ise kadının bisikletinin kapısının önünde durması ve hiç yerinden kaldırılmaması şikâyet konusu oldu. En sonunda durumdan şüphelenen polis kapıyı kırarak daireye girdi.

Polis daire sahibi kadını evde ölmüş şekilde buldu. Hatta komşuların ifadesine göre kadının cesedi artık neredeyse bir iskelete dönüşmüştü ve polis yetkilileri kadının etnik kökenini öğrenebilmek için komşularından yardım istedi.

Komşuları iki yıl boyunca kokudan şikâyet etti… Kapı kırılınca gördükleri manzara şoke etti

Polis raporunda kadının ölümü 'açıklanamaz' ancak 'şüpheli değil' şeklinde yer aldı. Şu ana kadar konuyla ilgili resmi tek açıklama ise kadının 61 yaşında olduğu ve adli tabipten konuyla ilgili raporun beklendiği...

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