Komşudan örnek olacak uygulama: Benim ‘sahilim’ işgal edemezsin

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Yunanistan’da, bazı sosyal medya grupları ile sivil toplum örgütlerinin, geçen yıl başlattıkları “Havlu Hareketi” bu yaz da ülkenin binlerce sahilinde etkili sonuçlar veriyor. Yunan hükümeti, işletmecileri plajlara yasadışı şekilde ücretli şezlong, masa ve sandalye yerleştirmelerini engellemek amacıyla çıkarttığı yasadan sonra, şimdi de “Sahilim” (MyCoast) adını verdiği bir uygulamayı başlattı.

1.5 AYDA 6 BİN İHBAR

Cep telefonlarına yüklenebilen “Sahilim” uygulaması sayesinde, herhangi bir plajın kullanımı için işletmeciye tahsis edilen alanın sınırları gösteriliyor. Kullanıcı, söz konusu plajda öngörülen sınırların ötesinde şezlong, şemsiye, masa veya sandalye görmesi halinde, bunu anında ihbar edebiliyor. Uygulama sayesinde, gerek Yunan vatandaşları gerekse yabancı turistler, herhangi bir sahilde yasadışı işler yapılıp yapılmadığının başlıca denetçisi haline geliyorlar. Mayıs başından bu yana, söz konusu uygulamadan 6 bin ihbar yapıldı. Hükümetin çıkarttığı yasa ise, plajlardaki şezlong, masa, şemsiye ve sandalyelerin, işletmeciye tahsis edilen alanın yüzde 50’sini geçmemesini, denize en yakın şezlongların da su kenarından en az 4 metre mesafede bulunmalarını öngörüyor.

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DENETİMLER SIKILAŞTI

“Havlu Hareketi”nin başlamasından bu yana geçen bir yıl içinde 4 bin 500 denetim yapıldı, 1450 defa da işletmecilerin yasa dışı uygulamaları tespit edildi. Yaklaşık 200 sahil için verilen plaj ruhsatları da iptal edildi. Ayrıca milyonlarca Euro’luk para cezaları kesildi. Cezalar 15-50 bin Euro arasında değişiyor. Son olarak, Rodos adasında bir plaj barında denizin içine inşa edilen şezlong ve şemsiyeler söküldü ve işletmecinin ruhsatı iptal edildi.Yunanistan’da sayısı 7 bin civarında olan plajlarda 2 şezlong ve 1 şemsiyenin günlük kirası 20-40 Euro arasında. Hafta sonları kira ücreti 50-60 Euro’yu buluyor. Mikonos gibi jetsosyetenin tercih ettiği adalarda ise günlük kira bedeli yerine, denize yakın şezlonglar 10-15 bin Euro’ya kadar sezonluk kiralanıyor.

YUNAN ADALARINA 50 BİN TÜRK

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Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Yunan adalarına akın etti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, 9 günlük bayram tatilinde Yunan adalarını 50 binin üzerinde vatandaşın ziyaret ettiğini söyledi. Meriç, “Adalara günde yaklaşık 1500-2500 kişi geçiş yaptı. Midilli Adası’nı 13 bin, Samos Adası’nı 15 bin, Sakız Adası’nı 11 bin kişi ziyaret etti. Kapı vizesi bir avantaj oldu. Vatandaşa vizeyi daha kolay alma şansı doğdu. Adalar tarihi rekor kırdı” dedi. (Seza Nur ALPDÜNDAR/DHA)