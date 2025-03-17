Komşudan dikkat çeken Türkiye vurgusu! 'Bölgesel güç olma yolunda'

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Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni, başkent Atina'da gerçekleşen "Avrupa, Yunanistan ve kasırgaların yarattığı yeni meydan okumalar" başlıklı konferansta dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

AB ve Türkiye arasındaki temasların yoğunlaştığına dikkat çeken Bakoyanni, Türkiye'nin 'büyük bir bölgesel güç' olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Yunanistan Milli Savunma ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bakoyanni, şöyle konuştu:

"Bize 'yalnızlaştığı' söylenen Türkiye, büyük bir bölgesel güç olma yolunda ilerliyor. Türkiye bunu istiyor ve yapabilir, savaşa hazır bir orduya sahipler. Bilmemiz gereken gerçek budur."

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Bakoyanni ayrıca, Türkiye'nin Avrupa savunmasına katılmak istediğini ve bunun için gerekli niteliklere sahip olduğuna dikkat çekti

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Kıbrıs için gayri resmi görüşmelere de değinen Bakoyanni, “Her fırsatı değerlendirmeliyiz. Ancak bu bize değil, Türkiye'ye bağlı.” dedi.

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"BRÜKSEL İHTİŞAMLI GÜNLERİNİN SONA ERDİĞİNİ ANLAMALI"

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Ukrayna toplantısına katıldığını belirten Bakoyanni, toplantıya ilişkin "ABD'nin Avrupa'yı gözden çıkardığını düşündüm" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın güvenlik mimarisi oluşturmak için tüm kapıları açık tuttuğunu söyleyen Bakoyanni, “Brüksel bürokrasisi ihtişamlı günlerinin sona ermekte olduğunu anlamalıdır” dedi.