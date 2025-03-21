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Komşudan dikkat çeken karar! Türk vatandaşlarına yönelik adalarda kapıda vize uygulaması 1 yıl uzatıldı

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#Yunanistan#Kapıda Vize#Yunan Adaları
Komşudan dikkat çeken karar Türk vatandaşlarına yönelik adalarda kapıda vize uygulaması 1 yıl uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 12:49

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki 10 adayı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasını 1 yıl uzattığı, listeye 2 adanın daha eklendiği belirtildi.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Yunanistan, Türk vatandaşlarına 10 ada için başlattığı kapıda vize uygulamasının süresini 1 yıl daha uzattı. 

Uygulamanın uzatılmasının Avrupa Komisyonu'nun onayına sunulacağı, daha sonra sürenin resmen Nisan 2026'ya kadar uzatılacağı belirtildi.

Komşudan dikkat çeken karar Türk vatandaşlarına yönelik adalarda kapıda vize uygulaması 1 yıl uzatıldı

İKİ ADA DAHA EKLENDİ

Ayrıca başlangıçta 10 adadan oluşan listenin Patmos ve Semadirek adalarını da kapsayacak şekilde genişletileceği ifade edildi. Komisyonun, söz konusu planın 1 yıldır başarıyla uygulanmasını memnuniyetle karşıladığı ve iki halk arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik olumlu katkısını takdir ettiği aktarıldı.
Komşudan dikkat çeken karar Türk vatandaşlarına yönelik adalarda kapıda vize uygulaması 1 yıl uzatıldı

10 ADAYA KAPIDA VİZE UYGULAMASI

Mart 2024'te uygulamaya konulan düzenlemeyle bugüne kadar Türk vatandaşlarına Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adaları için 100 binden fazla vize verildi.

Greek City Times haber sitesinde yer alan habere göre, Expres vize programı, bölgedeki sınır ötesi etkileşimleri artırmak adına pratik bir adım olarak görülüyor. Yeni karar ile turizme büyük ölçüde bağımlı olan adalardaki yerel ekonomilerin daha da desteklemesi bekleniyor.

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#Yunanistan#Kapıda Vize#Yunan Adaları

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