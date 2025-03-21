Komşudan dikkat çeken karar! Türk vatandaşlarına yönelik adalarda kapıda vize uygulaması 1 yıl uzatıldı

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Yunanistan, Türk vatandaşlarına 10 ada için başlattığı kapıda vize uygulamasının süresini 1 yıl daha uzattı.



Uygulamanın uzatılmasının Avrupa Komisyonu'nun onayına sunulacağı, daha sonra sürenin resmen Nisan 2026'ya kadar uzatılacağı belirtildi.

