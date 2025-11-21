×
HABERLERDünya Haberleri

Komşudan çarpıcı Türkiye itirafı: İzlemekle yetindik... 'Ankara artık lider'

#Yunanistan#Türkiye#İtiraf
Yunanistan merkezli Banking News, TOLGA hava savunma sisteminin son testlerde gösterdiği yüzde 100’lük performansın Türkiye’yi kısa menzilli hava savunma alanında “yeni standardı belirleyen ülke” konumuna taşıdığını yazdı. Haberde Ankara'nın artık lider konuma geldiği, Yunanistan'ın ise gelişmeleri izlemekle yetindiği vurgulandı.

Yunanistan’ın önde gelen haber sitelerinden Banking News, Türkiye’nin geliştirdiği MKE TOLGA hava savunma sisteminin son testlerde gösterdiği başarıya geniş yer verdi. Haber, sistemin elde ettiği sonuçların bölgedeki dengeleri etkilediğini vurguladı.

“İZLEMEKLE YETİNDİK"

Haberde, “Gelişmeleri izlemekle yetindik. Türkiye yeni bir insansız hava aracı savunma sistemi geliştirdi” ifadeleri kullanıldı. Yunan basını, Türkiye’nin savunma sanayindeki ilerleyişinin yakından izlendiğini belirtti.

Banking News, TOLGA sisteminin Karapınar Test ve Değerlendirme Merkezi’nde, aralarında yabancı gözlemcilerin de bulunduğu yüzden fazla kişinin katılımıyla kapsamlı testlerden geçirildiğini aktardı.

SEKİZ SENARYODA YÜZDE 100 BAŞARI

Habere göre sistem, sekiz farklı senaryoda hem yumuşak öldürme (elektronik harp, karıştırma) hem de sert öldürme (füze, top, makineli tüfek) yöntemlerinde %100 başarı elde etti. Banking News, bu performansın Türkiye’yi “sisteme yön veren yeni küresel tedarikçiler arasına hızla taşıdığını” belirtti.

"TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINI AÇIKÇA ORTAYA KOYUYOR"

Yunan haber sitesi, Türkiye’nin özellikle insansız hava araçları alanında edindiği ivmeyi kısa menzilli hava savunma sistemlerine aktardığını yazdı. “TOLGA, Türkiye’nin tamamen milli bir ‘aerodinamik kalkan’ oluşturma kararlılığını açık biçimde ortaya koyuyor” ifadesi haberde öne çıkarıldı.

ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Banking News’e göre TOLGA, radarları, elektro-optik sensörleri ve elektronik harp unsurları sayesinde hedefleri 10 kilometre menzilde tespit etti. Sistem, yıkımsız etkisizleştirme kabiliyetiyle dronları 3 kilometre menzilde devre dışı bırakabildi.

Haberde ayrıca Türkiye’nin 35 mm, 20 mm ve 12,7 mm silah sistemlerini tek bir platformda birleştirmesi, “sahada üstünlük garantisi veren tasarım” olarak nitelendirildi.

“TÜRKİYE ARTIK STANDARTLARI BELİRLEYEN ÜLKE”

Banking News, özellikle ucuz FPV dronların savaş alanlarında giderek yaygınlaştığı bir dönemde TOLGA testlerinin Türkiye’yi “normları belirleyen ülke konumuna” taşıdığını vurguladı.

Mobil TOLGA ünitelerinin kritik altyapıların ve şehir merkezlerinin korunmasında kilit rol oynayacağı ve sistemin Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan somut adımlarından biri olduğu belirtildi.

“BU BAŞARI SADECE TEKNİK DEĞİL, SİYASİ BİR MESAJ”

Haberde Türkiye’nin savunma sanayindeki “kararlılığının ve teknolojik kapasitesinin artık göz ardı edilemeyecek seviyeye geldiği” değerlendirmesi yapıldı. Son bölümde şu ifadeye yer verildi:

“Yüzde yüz başarı oranı yalnızca teknik bir sonuç değil. Türkiye hem iç kamuoyuna hem de potansiyel yabancı alıcılara net bir mesaj verdi: Bu alanda Ankara artık lider”

