Komşudan çarpıcı Türkiye itirafı! Doğu Akdeniz'in yeni hakimi: Yunanistan'ı haritadan sildi

Türkiye’nin Mavi Vatan vizyonu ve Doğu Akdeniz’deki yükselişi, Yunanistan basınında dikkatle takip edilmeye devam ediyor. İsrail gazetesi Maariv’in haberini inceleyen Yunan haber sitesi Banking News, Türkiye’ye dair çarpıcı ifadelerin yer aldığı bir analiz yayımladı.

Maariv gazetesi, Ankara’nın Libya’daki diplomatik ve askeri adımlarını “Akdeniz’de dengeleri alt üst eden hamle” olarak nitelendirdi. Banking News’te yer alan analizde, Maariv’in haberi “Türkler, Doğu Akdeniz’de hâkimiyet kuruyor” başlığıyla aktarıldı.

“TARİHİ DOSTLUK”

Banking News, Maariv’in “Ankara’nın doğu Libya’da konsolosluk açması ve General Halife Hafter ile doğrudan temas kurması, bölgedeki güç dengelerini altüst edecek gelişmeler” şeklindeki değerlendirmelerine yer verdi.

Banking News, “Ankara ile Libya arasındaki tarihi dostluk yeni bir aşamaya girdi” ifadelerini kullanarak Türkiye-Libya ilişkilerini şöyle özetledi:

“Türkiye, 1951’de Libya bağımsızlığını kazandıktan sonra tanıyan ilk ülkelerden biri oldu ve Trablus’ta büyükelçilik açarak varlığını pekiştirdi. 2011’deki iç savaş sırasında da Ankara, Trablus hükümetini destekledi. Bugün ise Türk diplomasisi yeniden güçlü şekilde öne çıkmaya başladı.”

TÜRKİYE’NİN İLERİ KARAKOLU

Analizde, Libya’nın yaklaşık yirmi yıldır iç çatışmalarla sarsıldığı hatırlatıldı. “Türkiye’nin askeri desteği, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin ayakta kalmasını sağladı” yorumu yapılan analizde, Ankara’nın askeri varlığını yalnızca diplomatik bir hamle değil, aynı zamanda “Akdeniz’in güneyinde kurulan ileri bir karakol” olarak tanımladı.

1912-1919 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgede varlık gösterdiğini hatırlatan analizde, Türkiye’nin bölgeye adeta “geri dönüş” yaptığı ifade edildi. Maariv’in aktardığına göre Ankara, “jeostratejik gücünü artırarak Akdeniz’de enerji trafiğinde belirleyici rol üstlenmeyi hedefliyor.”

Analizde ayrıca, “Türkiye’nin Libya’da yeni konsolosluk açması basit bir geri dönüş değil, yeni bir oyun” değerlendirmesinde bulundu. Analizde, Ankara’nın geniş deniz alanlarını kontrol altına almak ve Yunanistan ile Kıbrıs’ı izole etmeyi amaçladığı öne sürüldü.

“OYUN KURUCU KONUMUNA GEÇTİ”

Türkiye’nin artık sadece bölgesel bir aktör olmadığının altı çizilen analizde, Ankara’nın “Doğu Akdeniz’in yeni hakimi” haline geldiği belirtildi.

Maariv’in yorumlarına göre bu gelişme, “Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Mısır ve İsrail ile kurduğu üçlü ittifak girişimlerini zayıflatabilir.” Analizde ayrıca, Ankara’nın attığı adımlarla yalnızca sahada değil, diplomaside de “oyun kurucu konumuna geçtiği” kaydedildi.

ABD’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Analizde, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’ın sözlerine de yer verildi. Barrack’ın Washington’un yeni Orta Doğu politikasına dair şu sözleri aktarılırken Yunanistan’daki yankılara da dikkat çekildi:

“ABD’nin Suriye’ye yönelik yeni stratejisi temelden farklı olacak. Batılı güçler geçmişte bölgeyi kendi amaçları doğrultusunda manipüle etmeye çalıştı.”

Yunanistan basını, Barrack’ın açıklamalarının Atina’da endişe yarattığını yazdı. İsrail yanlısı çevrelerin, Barrack’ı “Türkiye’ye yakın olmakla” suçladığı vurgulandı.

Yunan basınının analizinde, İsrail gazetesi Maariv'in haberine (görselde sağ üstte) yer verildi

“YUNANİSTAN’I HARİTADAN SİLDİ”

Analizde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yükselişinin Yunanistan-GKRY ittifakı için ciddi sonuçlar doğurduğu belirtildi. Ankara’nın enerji yollarını kontrol altına alma hedefinin artık geri döndürülemez bir noktaya ulaştığına dikkat çekildi.

Banking News’in analizinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki artan gücünün, “Yunanistan’ı haritadan silebileceği” değerlendirmesi yapıldı.