Komşudaki sandıktan yeniden koalisyon çıktı

Haberin Devamı

Bulgaristan’da bu yıl Haziran ayında yapılan seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmalarının başarısız olması nedeniyle Pazar günü gerçekleştirilen erken genel seçimde sandıktan bir kez daha koalisyon sonucu çıktı.

Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 50’ye yakınının sayılmasıyla birlikte en çok oyu, yüzde 25,34 ile eski Başbakan Borisov liderliğindeki merkez-sağ yönelimli Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB) aldı.

İlk sonuçlara göre Değişime Devam (PP) Partisi yüzde 15,48 ve aşırı sağcı ve Rusya yanlısı Yeniden Doğuş (Vazrajdane) Partisi yüzde 14,5 oranında oy aldı. Bulgaristan’da Türk ve Müslümanlar tarafından kurulan Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) oy oranı ise yüzde 8,49 oldu.

Haberin Devamı

“HALKIN İRADESİNİ GÖRMEZDEN GELMEYECEĞİZ”

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından bir açıklama yapan GERB lideri Boyko Borisov, “Bugün itibarıyla hükümeti kurmaya odaklanmış durumdayız. Böyle bir zaferle birlikte, taviz vermeyi kabul etmekle birlikte, halkın iradesini de görmezden gelmeyeceğiz” dedi.

Borisov, “Birinci gelen partinin net bir şekilde belli olması haricinde, sabah saatlerine kadar birçok değişiklik yaşanabilir. Parlamentoya kaç partinin gireceği büyük önem taşıyor. Eğer bu partilerin tamamı girerse, bir hükümetin kurulamayacağını şimdiden söyleyebilirim” dedi.

Siyasi krizler nedeniyle son üç yıl içerisinde 7'nci defa sandık başına gidilen ülkede 8 Haziran’da yapılan bir önceki genel seçimleri de GERB önde tamamlamıştı. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından hükümeti kurma görevi verilen üç parti de destek yetersizliği nedeniyle başarısız olduğu için tekrar erken seçim kararı alınmıştı.

Bulgaristan, 2021 yılında GERB liderliğindeki koalisyon hükümeti aleyhindeki yolsuzluk karşıtı protestolarla başlayan siyasi kriz nedeniyle halk, 2021 yılında nisan, temmuz ve kasım aylarında, 2022’de ekim ayında, 2023’te nisan ayında ve bu yıl haziran ayında ve 27 Ekim’de olmak üzere 7 defa genel seçimler için sandık başına gitmiş oldu.