Komşuda yeni dönem Bulgaristan Euro’ya geçti

Bulgaristan’ın katılımıyla Euro Bölgesi’ndeki ülke sayısı 21’e yükseldi. Euro’yu para birimi olarak kullananların sayısı da bu katılımla 357 milyona ulaştı. AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Bulgaristan’ın Euro’ya geçmesinin ülke, Euro’nun tarihi ve tüm AB için bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Euro’ya geçişin Bulgaristan vatandaşlarına ve işletmelerine pratik faydalar sağlayacağını kaydeden AB Komisyonu’na göre, yurtdışına seyahat etmek, yurtdışında yaşamak ve ticaret kolaylaşacak, piyasaların şeffaflığı ve rekabet gücü artacak. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi’nin AB’nin en önemli başarılarından biri olduğunu belirterek, Euro’nun Bulgaristan’ın Avrupa’daki sesini güçlendireceğini söyledi. Von der Leyen, “Bu adım Bulgaristan için iyidir ve Avrupa’yı bir bütün olarak güçlendirir. Ekonomimizi küresel olarak daha dayanıklı ve rekabetçi hale getirir” dedi. Euro kullanmayan AB ülkeleri; Macaristan, Romanya, Polonya, Çekya, İsveç ve Danimarka.