Dünya Haberleri

Komşuda yangın: Yerleşim yerleri tahliye edildi

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde başlayan yangınlar kısa sürede büyüdü. Ormanları yakan alevler nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi.

Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda, sabah saatlerinde Lıthakia, Agalas ve Koilomeno köyleri arasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. 

Alevlerin Agalas ve Keri yerleşimlerine yaklaşması üzerine 112 Acil Yardım Hattı'ndan tahliye mesajı gönderildi. Agalas ve Keri'de evler, işletmeler ve oteller boşaltıldı.

Ahaia bölgesinin Erymanthos ilçesinde Flogeraika mevkisinde çıkan yangın nedeniyle Kamenitsa, Loukisa, Ahaiko, Didacheika, Alissos ve Spalairieika yerleşimlerindeki halka, 112 hattı üzerinden Kato Ahaia'ya gitmeleri çağrısı yapıldı.

Preveze'nin Gymnotopos bölgesindeki yangında Kerasona yönüne tahliye çağrısı yapıldığı, belediyenin bölgenin acil durum ilan edilmesi için başvuru yapıldığı bildirildi.

Sakız Adası'nda Halandra bölgesinde çıkan yangın nedeniyle Pispilounta ve Nea Potamia yerleşimlerinin tahliye edildiği belirtildi.

Yangınların kontrol altına alınması için kara ve hava unsurlarının çalışmalarını sürdürdüğü, kuvvetli rüzgarların müdahaleyi zorlaştırdığı kaydedildi.

#Yunanistan'da Yangın#Yerleşim Yerleri Tahliye Edildi#Orman Yangınları

