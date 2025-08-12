Komşuda Türkiye krizi büyüyor! Avrupa'da aradığını bulamadı: Teklif Asya'dan geldi

Haberin Devamı

Fransa'nın Türkiye'ye Meteor füze satışına onay vermesi ve Almanya'nın Eurofigter savaş uçakları ihracatına yeşil ışık yakması Yunanistan'daki endişelerin artmasına neden oldu. Türkiye'nin savunma sanayisinde gerçekleştirdiği geliştirmeler ile rekabet edemeyen Yunanistan'da, son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'yi tekrar F-35 programına dahil edeceğinin sinyalini vermesi krize neden oldu.

Yunanistan gazetesi Kathimerini'ye göre, Atina hükümeti adına gelişen endişe verici son gelişme ise denizde oldu.

Yunanistan, MİLDEN ve NÜKDEN denizaltıları ile sulardaki gücünü artırmayı hedefleyen Türkiye'nin gerisinde kalmamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Haberde, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın “yeni nesil denizaltı satın alma planı hakkındaki görüşmeler yakında başlayacak" ifadesi yer aldı.

Dendias'ın hamlesine ilişkin haberde, “Yunanistan'ın deniz kuvvetlerini güçlendirme çabası, Ege Denizi ve Akdeniz'deki deniz üstünlüğünü korumayı amaçlamaktadır" yorumunda bulunuldu.

Atina hükümetinin yeni nesil denizaltıları satın alma planının henüz başlangıç aşamasında olduğunu hatırlatan gazete, bu plana ilişkin önemli bir teklifin Güney Kore'den geldiğini belirtti.

BATI'DA ARADIĞI DOĞU'DAN GELDİ

Gazeteye göre Güney Kore, Avrupa pazarına girebilmek amacıyla Yunanistan'a savunma alanında üç teklif sundu.

Seul yönetiminin teklifleri arasında denizaltı satılmasılası, denizaltıların inşası, insansız hava araçları (İHA) üretiminde işbirliği yer aldı.

“Chonryong” seyir füzeleri ve “Hyunmoo” balistik füzeleri taşıyabilen dört adet KSS-III denizaltısı, Yunanistan'ın teklifine sunuldu. Denizaltı satılmasının yanı sıra Yunan tersanelerinde denizaltı inşası ve Güney Kore üretimi İHA'ların ihracatı teklif edildi. Teklifte ayrıca, Yunan kara kuvvetlerinin nakliyesinde kullanılacak araçların ortaklaşa üretileceği belirtildi.

Gazete, Güney Kore'nin yaptığı teklifin değerlendirildiğini kaydetti.