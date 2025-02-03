×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Komşu'da tedirgin bekleyiş! Büyük kaçış: Deprem korkusu yüzünden biletler tükendi, geceyi dışarda geçirdiler

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Deprem#Sismik Hareketlilik
Komşuda tedirgin bekleyiş Büyük kaçış: Deprem korkusu yüzünden biletler tükendi, geceyi dışarda geçirdiler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 13:48

Ege'deki Santorini Adası'nda artan sismik hareketlilik Yunanistan'ı alarma geçirdi. 4 adada etkinlikler iptal edildi, eğitime ara verildi.Yunanistan İklim Krizi Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias teyakkuz halinde olduklarını açıklarken, ada sakinlerinin bölgeyi terk etmeye başladığı, bilet fiyatlarının yükseldiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Santorini başta olmak üzere Ege adalarında artan sismik hareketlilik ile Atina Jeodinamik Enstitüsünün verilerine göre bölgede 24 Ocak'tan bu yana 380'in üzerinde küçük çaplı deprem yaşanması Yunanistan'ı alarma geçirdi.

ATİNA'DA KRİTİK TOPLANTI! YUNAN BAKAN: TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Başbakan Miçotakis liderliğindeki hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla dün akşam yapılan toplantıda bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

Gözden KaçmasınEge Denizinde deprem fırtınasıEge Denizi'nde deprem fırtınasıHaberi görüntüle

Yunanistan İklim Krizi Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Dimitris Houpis ve Deprem Planlama ve Koruma Örgütü'nden (OASP) profesörler Efthymios Lekkas ve Kostas Papazachos'un yer aldığı toplantının ardından açıklama yapıldı.

Haberin Devamı

Yunan Bakan Vassilis Kikilias, depremlerin ardından alınan tedbirlerin önleyici nitelikte olduğunu belirterek, "Teyakkuz halindeyiz" dedi. Halka seslenen Kikilias, "Vatandaşlarımızdan uzmanların önlemlerini dinlemelerini ve bunlara uymalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Komşuda tedirgin bekleyiş Büyük kaçış: Deprem korkusu yüzünden biletler tükendi, geceyi dışarda geçirdiler

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ, EĞİTİME ARA VERİLDİ

Dün sismik hareketliğin artması nedeni ile Santorini dahil 4 adadaki okullarda bir günlüğüne eğitime ara verildi, kültürel etkinlikler iptal edildi ve vatandaşlardan kapalı ortamlarda toplu halde bulunmaktan kaçınmaları istendi.

Santorini'ye tedbir amacıyla arama kurtarma ekibi ve insansız hava araçları sevk edildi, Ada'da arama kurtarma ekipleri için çadırlar kuruldu.

Komşuda tedirgin bekleyiş Büyük kaçış: Deprem korkusu yüzünden biletler tükendi, geceyi dışarda geçirdiler

19 yıldır adada yaşayan Nadia Benomar AP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Daha önce depremler yaşadık ama buna benzer bir şey hiç yaşamadık, bu çok farklı" dedi. Feribot bileti için kuyrukta bekleyen kent sakinleri böyle görüntülendi/AP

Haberin Devamı

BÜYÜK KAÇIŞ: BİLET FİYATLARI FIRLADI

Yunan basınında bugün yer alan haberlere göre bölgedeki deprem korkusu bugün de devam ediyor.Santorini ve çevre adalardaki sakinler dün geceyi araçlarında geçirdiler.

Büyük bir deprem olacağı endişesi taşıyan çok sayıda kişi ise başkent Atina'ya gitmek üzere Santorini Limanı'na yöneldi.

Santorini-Atina uçak bileti fiyatlarındaki artış da Yunan basınına yansıdı. To Bhma'da yer alan habere göre yoğun talep nedeni ile feribot biletleri de tükendi.

Santorini, 2023 yılında 3,4 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Adadaki kaçış eğilimi turizm sektörünü endişelendirdi.

Komşuda tedirgin bekleyiş Büyük kaçış: Deprem korkusu yüzünden biletler tükendi, geceyi dışarda geçirdiler

Adaya gelen itfaiye ekipleri, adanın ana hastanesinin yanındaki basketbol sahasının içine sarı çadırlar kurarak bekleme alanı oluşturdu, bölgedeki havuzların boşaltıldığı görüldü.

VOLKANİK FAALİYETLE BAĞLANTILI DEĞİL

AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, şimdiye kadar denizde ve çevredeki adalarda 200'den fazla küçük deprem kaydedildi. Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı, sarsıntıların volkanik faaliyetle bağlantılı olmadığını açıkladı.

Jeodinamik Enstitüsü Müdürü Vasilis Karastathis, SKAI televizyonuna yaptığı 10 günde 550 depremin kaydedildiğini ve bunlardan 185'inin 3'ün üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Gözden KaçmasınTicaret savaşı alevleniyor Trump Avrupa Birliği çizgiyi aştı dedi, ABnin cevabı sert oldu...Ticaret savaşı alevleniyor! Trump 'Avrupa Birliği çizgiyi aştı' dedi, AB'nin cevabı sert oldu...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Deprem#Sismik Hareketlilik

BAKMADAN GEÇME!