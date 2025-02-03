Komşu'da tedirgin bekleyiş! Büyük kaçış: Deprem korkusu yüzünden biletler tükendi, geceyi dışarda geçirdiler

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Santorini başta olmak üzere Ege adalarında artan sismik hareketlilik ile Atina Jeodinamik Enstitüsünün verilerine göre bölgede 24 Ocak'tan bu yana 380'in üzerinde küçük çaplı deprem yaşanması Yunanistan'ı alarma geçirdi.

ATİNA'DA KRİTİK TOPLANTI! YUNAN BAKAN: TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Başbakan Miçotakis liderliğindeki hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla dün akşam yapılan toplantıda bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

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Yunanistan İklim Krizi Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Dimitris Houpis ve Deprem Planlama ve Koruma Örgütü'nden (OASP) profesörler Efthymios Lekkas ve Kostas Papazachos'un yer aldığı toplantının ardından açıklama yapıldı.

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Yunan Bakan Vassilis Kikilias, depremlerin ardından alınan tedbirlerin önleyici nitelikte olduğunu belirterek, "Teyakkuz halindeyiz" dedi. Halka seslenen Kikilias, "Vatandaşlarımızdan uzmanların önlemlerini dinlemelerini ve bunlara uymalarını rica ediyorum" diye konuştu.



Dün sismik hareketliğin artması nedeni ile Santorini dahil 4 adadaki okullarda bir günlüğüne eğitime ara verildi, kültürel etkinlikler iptal edildi ve vatandaşlardan kapalı ortamlarda toplu halde bulunmaktan kaçınmaları istendi.

Santorini'ye tedbir amacıyla arama kurtarma ekibi ve insansız hava araçları sevk edildi, Ada'da arama kurtarma ekipleri için çadırlar kuruldu.





19 yıldır adada yaşayan Nadia Benomar AP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Daha önce depremler yaşadık ama buna benzer bir şey hiç yaşamadık, bu çok farklı" dedi. Feribot bileti için kuyrukta bekleyen kent sakinleri böyle görüntülendi/AP

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BÜYÜK KAÇIŞ: BİLET FİYATLARI FIRLADI

Yunan basınında bugün yer alan haberlere göre bölgedeki deprem korkusu bugün de devam ediyor.Santorini ve çevre adalardaki sakinler dün geceyi araçlarında geçirdiler.

Büyük bir deprem olacağı endişesi taşıyan çok sayıda kişi ise başkent Atina'ya gitmek üzere Santorini Limanı'na yöneldi.

Santorini-Atina uçak bileti fiyatlarındaki artış da Yunan basınına yansıdı. To Bhma'da yer alan habere göre yoğun talep nedeni ile feribot biletleri de tükendi.



Santorini, 2023 yılında 3,4 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Adadaki kaçış eğilimi turizm sektörünü endişelendirdi.

