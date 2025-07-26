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Komşuda şiddetli patlama: En az 3 kilo patlayıcı kullanıldı

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#Yunanistan#Selanik#Patlama
Komşuda şiddetli patlama: En az 3 kilo patlayıcı kullanıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 14:26

Yunanistan'ın Selanik kentinde, gece saat 02.00 sularında şiddetli patlama meydana geldi. Yapılan ilk incelemelerde, bir apartmanın girişine yerleştirilen düzeneğin en az 3 kilogram patlayıcı içerdiği tespit edildi.

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Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'teki Sykies semtinde meydana gelen şiddetli patlama nedeniyle yoldan geçen 2 kişi yaralandı. 

Apartman girişinde meydana gelen patlama nedeniyle bombanın yerleştirildiği bina ile yoldaki 6 araç hasar gördü ve civardaki yapıların camları kırıldı. Patlama, binanın giriş katına hasar vererek duvarda büyük delikler açtı.

Komşuda şiddetli patlama: En az 3 kilo patlayıcı kullanıldı

Yaşanan olayı terörle mücadele ekiplerinin soruşturduğu kaydedilirken polisten yapılan açıklamada, patlamanın gece saat 02.00 sularında meydana geldiği belirtildi. 

Polisin açıklamasında, binada yaşayan cezaevi memurları sendikasının başkanına yönelik saldırı ihtimali üzerinde durdukları vurlandı.

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Patlayıcının, asansör boşluğunun dış kısmına yerleştirildiği ifade edildi ve sıradan bir fünye ile patlatıldığı aktarıldı.

Komşuda şiddetli patlama: En az 3 kilo patlayıcı kullanıldı

Yapılan ilk incelemelerde, apartmanın girişine yerleştirilen düzeneğin en az 3 kilogram patlayıcı içerdiği tespit edildi ve olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Yaralanan kişilerden birinin kadın diğerinin erkek olduğu ve cam kırıkları nedeniyle yaralandıkları bildirildi.

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#Yunanistan#Selanik#Patlama

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