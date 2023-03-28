Son dakika: Komşuda seçim tarihi kesinleşti... Yunanistan 21 Mayıs'ta sandık başına gidiyor

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Komşu Yunanistan 21 Mayıs'ta sandık başına gidiyor.

Açıklama Başbakan Miçotakis'ten geldi. Miçotakis kabineye yaptığı sunumda seçimin 21 Mayıs Pazar günü yapılacağını açıkladı.

MUHALEFET FARKI KAPATIYOR

2019'da Başbakanlık koltuğuna oturan Miçotakis, tren faciası sonrasında kamuoyu yoklamalarında kan kaybediyor.

Son anketlere göre, Miçotakis'in başında olduğu Yeni Demokrasi Partisi ile muhalefetteki Syriza ile arasındaki fark yaklaşık 4 puan geriledi.

57 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU

Atina'dan Selanik'e giden yolcu treninin geçtiğimiz 1 Mart'ta Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışması sonucu yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı.

Kazada 57 kişi hayatını kaybederken, 56 yolcudan ise hala Haber alınamadığı açıklanmıştı. Demir yolu şirketi Hellenic Train verilerine göre, kazada yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu.

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Yolcu trenindekilerin çoğunun öğrencilerden oluştuğu belirtilirken, iki trenin çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu öğrenilmişti.

İnsan hatası kaynaklı olduğu ortaya çıkan kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.

'KURBANLARIN YAKINLARINA ÖZÜR BORÇLUYUM'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise kazanın ardından özür dilemişti.

Facebook hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Miçotakis, 'Başbakan olarak herkese ama her şeyden önce kurbanların yakınlarına kocaman bir özür borçluyum' demişti.