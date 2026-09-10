Komşu’da mucize doğum! 22 yıl önce dondurdu şimdi kucağına aldı

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3 kilo 490 gram ağırlığında doğan bebeğin embriyosu 17 Mart 2004’te donduruldu. 23 Aralık 2025’te Atina’daki özel bir klinikte anneye transfer edilen embriyo, sağlıklı bir doğumla sonuçlandı. Anne Christina Rapti-Tzelepi, 2004’te aynı tedavi kapsamında ilk embriyo transferinde bir erkek çocuk dünyaya getirmişti. Ancak çiftin 21 yaşındaki oğlu, Ekim 2025’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Bunun ardından aile, yıllardır dondurulmuş halde bulunan embriyoları kullanmaya karar verdi.

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Yıllar sonra yeniden bebek mutluluğu yaşayan aile, yeni doğan kızlarının oğullarının yerini tutmadığını belirterek, “Evimize yeniden umut ve ışık getirdi” dedi.

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Daha önce Japonya’da 18 yıl 3 ay, İsrail’de ise 17 yıl dondurulan embriyolardan sağlıklı bebekler dünyaya gelmişti. Rekor ise ABD’nin Tennessee eyaletinde 31 yıl önce dondurulan embriyolardan dünyaya gelen ikiz bebeğe ait.