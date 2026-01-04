Komşuda kaos: Hava sahası kapatıldı! Teknik arıza hava trafiğini felç etti

Haberin Devamı

Yunanistan’da pazar sabahı Atina Uçuş Bilgi Bölgesi’nde (FIR) yaşanan teknik sorun nedeniyle ülke genelinde uçuşlar aksadı. Arıza, Atina’daki ana havalimanı ile bölgesel havalimanlarında varış ve kalkışları etkiledi.

Sorunun, Sivil Havacılık Otoritesi’ne bağlı Atina ve Makedonya Alan Kontrol Merkezlerinin merkezi radyo frekans sistemlerinden kaynaklandığı belirtildi. Etkilenen kontrol merkezine hizmet veren frekansların devre dışı kalması nedeniyle Yunan hava sahasına giren uçakların iletişimi aksadı.

Teknik arıza Yunanistan’a gidiş ve geliş tüm uçuşları etkilerken, halihazırda havada bulunan uçakların operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.

KESİN NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Başkanı Panagiotis Psaros, Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamada ilk önlem olarak Yunanistan’daki tüm havalimanlarından kalkışların askıya alındığını, havada bulunan uçakların güvenli inişi için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Yunan Sivil Havacılık Otoritesi, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde olayın nedenini araştırıyor. İlk bulgular devre arızasına işaret ederken, kesin neden henüz belirlenmedi. Normal operasyonların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.