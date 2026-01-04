×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Komşuda kaos: Hava sahası kapatıldı! Teknik arıza hava trafiğini felç etti

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Hava Sahası#Neden Kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 14:04

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi, teknik bir arızayı gerekçe göstererek, Yunanistan hava sahasının bugün saat 16:00'ya kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Haberin Devamı

Yunanistan’da pazar sabahı Atina Uçuş Bilgi Bölgesi’nde (FIR) yaşanan teknik sorun nedeniyle ülke genelinde uçuşlar aksadı. Arıza, Atina’daki ana havalimanı ile bölgesel havalimanlarında varış ve kalkışları etkiledi.

Sorunun, Sivil Havacılık Otoritesi’ne bağlı Atina ve Makedonya Alan Kontrol Merkezlerinin merkezi radyo frekans sistemlerinden kaynaklandığı belirtildi. Etkilenen kontrol merkezine hizmet veren frekansların devre dışı kalması nedeniyle Yunan hava sahasına giren uçakların iletişimi aksadı.

Gözden Kaçmasın

ABDye götürülen Madurodan yeni görüntüler: Yarın hakim karşısına çıkacak
#SON DAKİKA HABERLER#NİCOLAS MADURO
ABD'ye götürülen Maduro'dan yeni görüntüler: Yarın hakim karşısına çıkacakHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Teknik arıza Yunanistan’a gidiş ve geliş tüm uçuşları etkilerken, halihazırda havada bulunan uçakların operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.

KESİN NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Başkanı Panagiotis Psaros, Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamada  ilk önlem olarak Yunanistan’daki tüm havalimanlarından kalkışların askıya alındığını, havada bulunan uçakların güvenli inişi için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınOtobüs şoförlüğünden DEA operasyonuna Maduro | Suikast girişiminden kurtuldu, ABDye defalarca meydan okuduOtobüs şoförlüğünden DEA operasyonuna Maduro | Suikast girişiminden kurtuldu, ABD'ye defalarca meydan okuduHaberi görüntüle

Yunan Sivil Havacılık Otoritesi, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde olayın nedenini araştırıyor. İlk bulgular devre arızasına işaret ederken, kesin neden henüz belirlenmedi. Normal operasyonların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Hava Sahası#Neden Kapatıldı

BAKMADAN GEÇME!