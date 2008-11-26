Komşuda, kamu çalışanları iş bıraktı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Yunanistan'da kamu çalışanları “hükümetin maaş ve sosyal güvenlik konularında izlediği politikayı protesto etmek amacıyla” 3 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu'nun (ADEDY) çağrısıyla yapılan eylem çerçevesinde 12.00-15.00 saatleri arasında vergi daireleri ve belediyelerde hizmetlerde aksaklıklar yaşanırken, devlet okullarında öğleden sonra ders zili çalmadı.



Sivil hava taşımacılığında yer hizmetleri personelinin de eyleme katılmasıyla seferlerde saat değişikliklerine gidildi. Ülke genelinde eczaneler de bugün açılmadı.

Çalışanların, başkent Atina merkezinde yürüyüş yapmayı planladıkları da açıklandı.