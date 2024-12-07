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Komşuda isyan: Sokaklar karıştı

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#Atina#Yunanistan#Protesto
Komşuda isyan: Sokaklar karıştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 12:23

Atina'da, 15 yaşındaki Alexandros Grigoropoulos'un ölüm yıl dönümünde sokaklar karıştı. Polis, 5 bin kişilik protestocu gruba müdahale etti. 66 protestocu gözaltına alındı.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaklaşık 5 bin kişi, 2008 yılında 15 yaşındaki Alexandros Grigoropoulos'un ölüm yıl dönümünde yürüyüş düzenledi.

Anma yürüyüşün ardından bazı protestocular, çocuğun öldürüldüğü Exarchia semtinde çöp konteynerlerini ateşe verdi, polise molotof kokteyli ve taş attı.

Polis ise protestocular göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Polis, 66 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ATİNA'YI KARIŞTIRAN OLAY

6 Aralık 2008'de 15 yaşındaki Grigoropoulos vurulduktan saatler sonra binlerce kişi Atina sokaklarına dökülmüş, araçları ateşe verirken, dükkanları yağmalamıştı. Şiddet olayları haftalarca sürmüştü.

Grigoropoulos'un vurulmasından sorumlu polis, 2010 yılında müebbet hapse mahkum edilmiş, ancak cezası azaltıldıktan sonra 2019 yılında serbest bırakılmıştı.

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Karar, 3 yıl sonra yapılan yeniden yargılamada onanmıştı.

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#Atina#Yunanistan#Protesto

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