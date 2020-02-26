Komşuda göçmen isyanı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi karşısındaki Midilli Adası’nda kapalı göçmen kampı yapılmasını protesto eden yaklaşık 1500 kişi, limanda toplandı. Öfkeli kalabalık, kampın inşasında çalışacak iş makinelerinin ve güvenlik güçlerinin takviyesi için Atina’dan gönderilen 200 polisin gemiden çıkmasını engelledi.

POLİSE TAŞ VE MOLOTOF

Polis, taş ve molotofkokteylleri atan göstericilere gözyaşartıcı gaz sıkarak cevap verdi. Önceki gece saat 02.00’de başlayan olaylar yaklaşık 5 saat sürdü. Olayların yatışmasından sonra gemiden indirilen iş makineleri, polis refakatinde kampın inşa edileceği Kavaklı mevkisine gönderildi.

SAKIZ DA KARIŞTI

Çeşme’nin karşısındaki Sakız’da da polisle kapalı göçmen kampı inşasını protesto eden ada sakinleri arasında olaylar çıktı. Göstericiler arasında bulunan Sakız Belediye Başkanı Stamatis Karmacis ve bir din adamı, fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yunanistan’da halen 101 bin mülteci ve göçmen, iltica başvurularına cevap bekliyor. İltica başvuruları kabul edilen mülteci ve göçmenler de eklendiğinde bu sayı 150 bine çıkıyor.

'ADADA MÜLTECİ İSTEMEYİZ ANAKARAYA GİTSİNLER'

Yunan hükümeti, halen 50 bin mülteci ve göçmenin yaşadığı Midilli, Sakız, Sisam (Samos), Kos (İstanköy) ve Leros adalarında 20 bin kişi kapasiteli kapalı göçmen kamplarının inşasını kararlaştırdı. Bu çerçevede de kira bedeli ödemek karşılığında adalardaki bazı arazileri istimlak etti. Adaların sakinleri, hem mevcut açık kampların kapatılmasını hem de yeni kapalı kampların inşa edilmemesini, Ege adalarındaki mülteci ve göçmenlerin, kıtasal Yunanistan’a nakledilmelerini istiyor. Türkiye-AB anlaşması gereğince, adalara gelen mülteci ve göçmenlerin, iade kapsamında olabilmeleri için ülkeye giriş yaptıkları bölgede tutulmaları gerekiyor.