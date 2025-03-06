Komşuda gensoru verildi: Atina sokakları karıştı

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Yunanistan'da ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ve muhalefet partileri Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yeni Sol ile Özgürlük Seyri, hükümete karşı ortak bir gensoruyu meclise sundu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, gensoru metninde, 28 Şubat 2023 gecesi Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde ters istikametlerde, aynı ray hattı üzerinde giden iki trenin çarpışması sonucu 57 kişinin öldüğüne dikkat çekilerek, kazadan iki yıl sonra sorumluların bulunup cezalandırılmamış olmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Hükümetin tren kazasına neden olan altyapı koşullarında da sorumluluk payı olduğu görüşüyle, kazanın yıldönümü olan 28 Şubat'ta ülke genelinde geniş kapsamlı düzenlenen hükümet karşıtı eylemden sonra hükümete güven sorunu yaşandığı ileri sürüldü. Gensorunun nedeni olarak da hükümete bu nedenlerle duyulan güven kaybı gösterildi.

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ATİNA SOKAKLARI KARIŞTI

Yunanistan’da 2 yıl önce yaşanan tren kazasının sorumlularının bulunması talebiyle başkent Atina’da çoğu öğrenci binlerce kişinin katıldığı eylem düzenlendi.

Parlamento binası önünde toplanan eylemciler attıkları sloganlarla sorumluların cezalandırılması ve ihmallerin hasır altı edilmemesine yönelik taleplerini dile getirdi.

Larisa kentinin yakınlarındaki Tempi bölgesinde iki yıl önce yaşanan kazada hayatını kaybeden 57 kişi için gökyüzüne dilek fenerleri bırakıldı.

Bir grup eylemci ile polis arasında arbede yaşandı. Eylemciler polise taş, molotofkokteyli ve çeşitli cisimler fırlattı, bazı çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Polis ise eylemcilere biber gazı ile müdahale etti.

Biber gazından etkilenerek fenalaşan iki eylemciye, motorlu sağlık ekipleri müdahale etti.

Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bir grup eylemci ise parlamento binası önünde oturma eylemi yaptı.