Komşuda 'Erdoğan' endişesi... Türkiye'nin 'yeni hedefini' açıkladılar

Haberin Devamı

Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. İspanya'nın başkenti Madrid'deki kritik NATO zirvesi sonrası komşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni adımını tartışıyor.

Türkiye'nin NATO üyesi olmak isteyen 2 İskandinav ülkesi ile yaptığı anlaşma ve ABD Başkanı Biden'ın F-16 desteği sonrası zirveden istediğini alarak ayrılan Türkiye'nin 'yeni hedefi' Yunan Ta Nea gazetesinin manşetinde yer aldı.

Skandal ifadelerin yer aldığı haberde Erdoğan'ın neredeyse tüm Bakanlar Kurulu ile birlikte KKTC'ye gelmesinin beklendiğin altı çizildi.

Türkiye'nin sıradaki dış politika gündeminin Kıbrıs olabileceğinin vurgulandığı haberde şu ifadeye yer verildi;

'Lefkoşa'yı şimdiden meşgul eden soru, Türk Cumhurbaşkanı'nın bu kez işgal altındaki topraklarda ne ilan edeceği.'

Gözden Kaçmasın Yunanistan ABD’den İHA ve 74 adet çıkarma aracı satın alıyor Haberi görüntüle

'Erdoğan son olarak Kapalı Maraş'ın açıldığını duyurdu' denilen haberde Erdoğan'ın KKTC ziyaretlerinde önemli duyurular yaptığının altı çizildi.

Haberin Devamı

Ta Nea'nın internet sitesinin birinci manşetinden gördüğü haberde şu ifadeler yer aldı;

'Erdoğan'ın işgal altındaki topraklara yaptığı ziyaretlere her zaman Kıbrıs ile ilgili duyurular eşlik ediyor.'

ERDOĞAN GERİ ÇEVİRMİŞTİ: PARİS OLMAZ KKTC'DE BULUŞALIM

Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis, NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Paris’te görüşmeyi teklif ettiğini ancak ‘Paris olmaz, KKTC’ye gelin görüşelim’ yanıtını aldığını söylemişti.

Yunan Başbakan Türkiye'yi şikayet etme alışkanlığını Avrupa Parlamentosu'ndan da sürdürmüştü. Miçotakis dün Strasbourg’da yaptığı konuşmada Türkiye’yi şikâyet etti ve Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması gerektiğini savundu. Yunan Başbakan Türkiye'yi şikayet etme alışkanlığını Avrupa Parlamentosu'ndan da sürdürmüştü. Miçotakis dün Strasbourg’da yaptığı konuşmada Türkiye’yi şikâyet etti ve Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması gerektiğini savundu.

NATO ÜYESİ DEĞİL

Kıbrıs Rum Kesimi, 2004 yılında Annan planını reddetmesine ve KKTC’nin kabul etmesine rağmen bir anlaşmaya varılmadan tek taraflı olarak Avrupa Birliği’ne üye alınmıştı.

Türkiye, Kıbrıs Rum yönetimini tanımıyor. NATO’da Türkiye’nin vetosuyla karşı karşıya olan Kıbrıs Rum kesimi, NATO toplantılarına ancak AB ile ortak görüşmeler çerçevesinde katılabiliyor.

RUMLAR NE İSTİYOR?

Kıbrıs Rum kesimi lideri Anastasiadis, 2017’de İsviçre’nin Crans Montana kentinde yarıda bıraktığı müzakerelere kaldığı yerden ve federasyon temelinde devam etmek istiyor.

NATO zirvesinde AB liderleriyle düzenlenen akşam yemeğinde kısa bir konuşma yapan Rum lider, ‘BM kararları’ diyerek Kıbrıs müzakerelerini federasyon temelinde sürdürmek istediğini de dile getirdi. Anatasiadis’in son dönemde tekrarladığı bir diğer talebi ise güven artırıcı önlem adı altında KKTC’nin Maraş kentininin BM üzerinden Rumlara iadesi.

Haberin Devamı

KKTC NE DİYOR?

Türkiye ve KKTC geçen yıl BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İsviçre’de Cenevre kentinde garantör ülkelerin de katılımıyla yapılan gayriresmi Kıbrıs zirvesinde, federasyon temelinde müzakerelerin sona erdiğine dikkat çekerek, iki ayrı egemenlikte iki devletli çözüm teklifinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her fırsatta iki yarı devlet ve egemenlikten vazgeçmeyeceğini söylüyor.